Лацио
12.04.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
4 : 1
Матч завершен
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Салернитана
7' Ф. Андерсон
14' М. Весино
35' Ф. Андерсон
87' Г. Исаксен
16' Л. Чауна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
6
Даичи Камада
АП
10
Луис Альберто
(К) АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
98
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Джером Боатенг
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
18
Лассана Кулибали
ЦП
25
Джулио Маджоре
ЦП
87
Антонио Кандрева
(К) ПП
22
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
33
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Лацио
33
Луиджи Сепе
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
65
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
62
Паскуале Аллокка
ВР
24
Марко Пеллегрино
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
6
Жуниор Самбья
ПЗ
99
Матеуш Леговски
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Агустин Мартегани
АП
55
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Сими
ЦФ
14
Шон Вайссман
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Мандас
15
Казале
4
Патрик
34
Гила
29
Лаццари
77
Марушич
5
Весино
7
Андерсон
10
Альберто
6
Камада
19
Кастелланос
3-2-3-2
56
Костиль
23
Гьембер
98
Пирола
5
Боатенг
59
Дзаноли
3
Брадарич
87
Кандрева
25
Маджоре
18
Кулибали
33
Чауна
22
Иквуэмеси
77
Марушич
23
Хюсай
23
Хюсай
77
Марушич
5
Весино
65
Ровелла
65
Ровелла
5
Весино
10
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
10
Альберто
34
Гила
18
Исаксен
18
Исаксен
34
Гила
19
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
19
Кастелланос
25
Маджоре
44
Манолас
44
Манолас
25
Маджоре
5
Боатенг
6
Самбья
6
Самбья
5
Боатенг
59
Дзаноли
99
Леговски
99
Леговски
59
Дзаноли
87
Кандрева
7
Мартегани
7
Мартегани
87
Кандрева
Остались в запасе
Лацио
Салернитана
33
Луиджи Сепе
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
Главный тренер
Игор Тудор
13
Гильермо Очоа
ВР
62
Паскуале Аллокка
ВР
24
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
11
Айрон Гомис
АП
55
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Сими
ЦФ
14
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
33
Луиджи Сепе
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
62
Паскуале Аллокка
ВР
24
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
11
Айрон Гомис
АП
55
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Сими
ЦФ
14
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Лацио - Салернитана
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Салернитаны», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Салернитана»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».