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    • «Наполи» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    «Наполи» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Салернитаны», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Голлини, Руй, Ррахмани, Жуан, Ди Лоренцо, Лоботка, Зелински, Каюсте, Политано, Кварацхелия, Распадори.

    Главный тренер: Вальтер Маццарри

    «Салернитана»: Костиль, Фасио, Гьембер, Данильюк, Брадарич, Кандрева, Леговски, Маджоре, Самбья, Сими, Чауна.

    Главный тренер: Филиппо Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Салернитана»

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    Источник: «Бомбардир»

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