Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Салернитаны», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Наполи»: Голлини, Руй, Ррахмани, Жуан, Ди Лоренцо, Лоботка, Зелински, Каюсте, Политано, Кварацхелия, Распадори.
Главный тренер: Вальтер Маццарри
«Салернитана»: Костиль, Фасио, Гьембер, Данильюк, Брадарич, Кандрева, Леговски, Маджоре, Самбья, Сими, Чауна.
Главный тренер: Филиппо Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Салернитана»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».