Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Салернитаны», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Голлини, Руй, Ррахмани, Жуан, Ди Лоренцо, Лоботка, Зелински, Каюсте, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Главный тренер: Вальтер Маццарри

«Салернитана»: Костиль, Фасио, Гьембер, Данильюк, Брадарич, Кандрева, Леговски, Маджоре, Самбья, Сими, Чауна.

Главный тренер: Филиппо Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Салернитана»