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    • «Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Салернитана
    21.04.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 33 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фиорентина
    80' К. Куаме
    90+5' Н. Иконе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Салернитана
    13
    Гильермо Очоа
    ВР
    3
    Домагой Брадарич
    ЛЗ
    17
    Федерико Фасио
    (К) ЦЗ
    98
    Лоренцо Пирола
    ЦЗ
    27
    Никколо Пьероцци
    ПЗ
    6
    Жуниор Самбья
    ПЗ
    26
    Тома Башич
    ЦП
    99
    Матеуш Леговски
    ЦП
    87
    Антонио Кандрева
    ПП
    22
    Чуквубуйкем Иквуэмеси
    ЦФ
    33
    Лум Чауна
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Фиорентина
    1
    Пьетро Террачиано
    ВР
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    28
    Лукас Мартинес
    (К) ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    7
    Риккардо Соттиль
    ЛВ
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Салернитана
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    62
    Паскуале Аллокка
    ВР
    24
    Марко Пеллегрино
    ЦЗ
    4
    Триантафиллос Пасалидис
    ЦЗ
    59
    Алессандро Дзаноли
    ПЗ
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    7
    Агустин Мартегани
    АП
    11
    Айрон Гомис
    АП
    55
    Эмануэл Вигнато
    ПВ
    9
    Сими
    ЦФ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    Фиорентина
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    ЛЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    6
    Артур
    ЦП
    99
    Кристиан Куаме
    ЦФ
    3-2-3-2
    13
    Очоа
    27
    Пьероцци
    17
    Фасио
    98
    Пирола
    3
    Брадарич
    6
    Самбья
    26
    Башич
    99
    Леговски
    87
    Кандрева
    33
    Чауна
    22
    Иквуэмеси
    4-3-3
    1
    Террачиано
    33
    Кайоде
    16
    Раньери
    28
    Мартинес
    65
    Паризи
    17
    Кастровилли
    8
    Лопес
    32
    Дункан
    11
    Иконе
    72
    Барак
    7
    Соттиль
    98
    Пирола
    24
    Пеллегрино
    24
    Пеллегрино
    98
    Пирола
    6
    Самбья
    59
    Дзаноли
    59
    Дзаноли
    6
    Самбья
    87
    Кандрева
    7
    Мартегани
    7
    Мартегани
    87
    Кандрева
    26
    Башич
    9
    Сими
    9
    Сими
    26
    Башич
    72
    Барак
    4
    Миленкович
    4
    Миленкович
    72
    Барак
    33
    Кайоде
    22
    Фараони
    22
    Фараони
    33
    Кайоде
    32
    Дункан
    38
    Мандрагора
    38
    Мандрагора
    32
    Дункан
    8
    Лопес
    6
    Артур
    6
    Артур
    8
    Лопес
    17
    Кастровилли
    99
    Куаме
    99
    Куаме
    17
    Кастровилли
    Остались в запасе
    Салернитана
    Фиорентина
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    62
    Паскуале Аллокка
    ВР
    4
    Триантафиллос Пасалидис
    ЦЗ
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    11
    Айрон Гомис
    АП
    55
    Эмануэл Вигнато
    ПВ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    ЛЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Остались в запасе
    56
    Бенуа Костиль
    ВР
    62
    Паскуале Аллокка
    ВР
    4
    Триантафиллос Пасалидис
    ЦЗ
    36
    Андрес Сфаит
    АП
    11
    Айрон Гомис
    АП
    55
    Эмануэл Вигнато
    ПВ
    14
    Шон Вайссман
    ЦФ
    Остались в запасе
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    ЛЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    Главный тренер
    Фабио Ливерани
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Статистика матча Салернитана - Фиорентина
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    5
    12
    Удары в створ
    1
    7
    Владение мячом %
    27
    73
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    2
    5
    Нарушения
    13
    11
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    219
    608
    Сейвы
    5
    1
    Точность передач %
    57
    84
    Удары мимо ворот
    2
    2
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    4
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.21
    1.9
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Салернитана» против «Фиорентины», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Салернитана»«Фиорентина»

    «Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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