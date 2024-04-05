В пятницу, 5 апреля, «Салернитана» дома сыграет с «Сассуоло». Поединок пройдет в рамках 31 тура итальянской Серии А и начнется в 21:45 по мск.

«Салернитана»

Команда занимает последнее, 20 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 14 очков. «Салернитана» выиграла только два матча, восемь раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений. Забили игроки команды 23 гола, а пропустили 62 мяча.

«Сассуоло» все еще сохраняет шансы на спасение – команда идет на 19 месте с 24 очками. Для выхода из зоны вылета коллективу достаточно набрать три балла. «Сассуоло» отстает от идущих на 18 и 17 местах «Эмполи» и «Фрозиноне» на один балл. Команда выиграла и сыграла вничью по шесть раз и потерпела 18 поражений. Забил коллектив 34 гола и пропустил 57 мячей.

Прогноз на матч «Салернитана» – «Сассуоло»

В пяти очных встречах команды дважды выигрывал «Сассуоло», в одной встрече побеждала «Салернитана», еще в двух играх была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече «Сассуоло» ближе к победе. Наш прогноз – победа «Сассуоло» (2.22).