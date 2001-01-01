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Италия. Серия B
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Салернитана
Результаты
Салернитана - результаты матчей
Салерно
Италия. Серия B
Стадион:
Ареки
Сайт:
http://salernitana.it/
Тренер:
Фабио Ливерани
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Италия. Кубок. 2023/2024
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Италия. Кубок. 2022/2023
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Италия. Кубок. 2017/2018
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Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
13.05 | 21:30
Циттаделла
0 : 2
Салернитана
09.05 | 21:30
Сампдория
1 : 0
Салернитана
04.05 | 16:00
Салернитана
2 : 0
Мантова
01.05 | 16:00
Специя
2 : 0
Салернитана
25.04 | 16:00
Салернитана
3 : 1
Козенца
12.04 | 16:00
Салернитана
2 : 1
Зюйдтироль
05.04 | 20:30
Юве Стабиа
1 : 0
Салернитана
30.03 | 18:15
Салернитана
1 : 2
Палермо
15.03 | 21:30
Бари
0 : 0
Салернитана
08.03 | 17:00
Салернитана
1 : 0
Модена
01.03 | 17:00
Чезена
2 : 0
Салернитана
23.02 | 19:15
Салернитана
1 : 1
Фрозиноне
15.02 | 17:00
Каррарезе
3 : 2
Салернитана
07.02 | 22:30
Брешиа
0 : 0
Салернитана
02.02 | 17:00
Салернитана
1 : 0
Кремонезе
26.01 | 17:00
Пиза
1 : 0
Салернитана
18.01 | 17:00
Салернитана
2 : 1
Реджана 1919
12.01 | 14:30
Салернитана
1 : 2
Сассуоло
29.12 | 19:15
Катанцаро
1 : 0
Салернитана
26.12 | 17:00
Фрозиноне
2 : 0
Салернитана
20.12 | 22:30
Салернитана
0 : 0
Брешиа
15.12 | 19:15
Салернитана
1 : 2
Юве Стабиа
07.12 | 17:00
Модена
1 : 1
Салернитана
01.12 | 19:15
Салернитана
4 : 1
Каррарезе
23.11 | 17:00
Сассуоло
4 : 0
Салернитана
10.11 | 19:15
Салернитана
0 : 2
Бари
03.11 | 17:00
Козенца
1 : 1
Салернитана
29.10 | 22:30
Салернитана
1 : 1
Чезена
26.10 | 16:00
Кремонезе
2 : 1
Салернитана
19.10 | 16:00
Салернитана
0 : 2
Специя
06.10 | 16:00
Палермо
0 : 1
Салернитана
29.09 | 16:00
Салернитана
0 : 0
Катанцаро
21.09 | 16:00
Реджана 1919
0 : 0
Салернитана
15.09 | 16:00
Салернитана
2 : 3
Пиза
01.09 | 21:30
Мантова
1 : 0
Салернитана
27.08 | 21:30
Салернитана
3 : 2
Сампдория
24.08 | 20:30
Зюйдтироль
3 : 2
Салернитана
17.08 | 21:30
Салернитана
2 : 1
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