Италия. Серия В. 2024/2025 Италия. Кубок. 2024/2025 Италия. Серия А. 2023/2024 Италия. Кубок. 2023/2024 Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Кубок. 2022/2023 Италия. Серия А. 2021/2022 Италия. Кубок. 2021/2022 Италия. Кубок. 2020/2021 Италия. Кубок. 2019/2020 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Кубок. 2016/2017 Италия. Кубок. 2015/2016 Италия. Кубок. 2009/2010 Италия. Кубок. 2008/2009