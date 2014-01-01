Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Салернитана - турнирная таблица

Салерно
Италия. Серия B
Стадион:
Ареки
Сайт:
http://salernitana.it/
Тренер:
Фабио Ливерани
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Сассуоло
2
Пиза
3
Специя
4
Кремонезе
5
Юве Стабиа
6
Катанцаро
7
Чезена
8
Палермо
9
Бари
10
Зюйдтироль
11
Модена
12
Каррарезе
13
Реджана 1919
14
Мантова
15
Брешиа
16
Фрозиноне
17
Салернитана
18
Сампдория
19
Циттаделла
20
Козенца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
25
7
6
78
38
40
82
38
22
8
8
62
37
25
74
38
17
15
6
59
33
26
66
38
16
13
9
62
44
18
61
38
14
13
11
42
41
1
55
38
11
20
7
51
45
6
53
38
14
11
13
46
47
-1
53
38
14
10
14
52
43
9
52
38
10
18
10
41
40
1
48
38
12
10
16
50
57
-7
46
38
10
15
13
48
50
-2
45
38
11
12
15
39
49
-10
45
38
11
11
16
42
52
-10
44
38
10
14
14
47
56
-9
44
38
9
16
13
42
48
-6
43
38
9
16
13
37
50
-13
43
38
11
9
18
37
47
-10
42
38
8
17
13
38
49
-11
41
38
10
10
18
31
54
-23
40
38
7
13
18
32
56
-24
34
Команда
1
Сассуоло
2
Пиза
3
Специя
4
Каррарезе
5
Юве Стабиа
6
Чезена
7
Салернитана
8
Мантова
9
Катанцаро
10
Бари
11
Кремонезе
12
Палермо
13
Модена
14
Зюйдтироль
15
Сампдория
16
Реджана 1919
17
Фрозиноне
18
Козенца
19
Брешиа
20
Циттаделла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
2
3
43
17
26
44
19
13
4
2
37
18
19
43
19
12
4
3
36
17
19
40
19
10
5
4
24
18
6
35
19
10
4
5
25
18
7
34
19
8
7
4
27
21
6
31
19
9
4
6
27
22
5
31
19
8
7
4
24
19
5
31
19
7
9
3
31
21
10
30
19
7
9
3
24
19
5
30
19
7
8
4
30
23
7
29
19
8
5
6
26
19
7
29
19
6
8
5
27
24
3
26
19
6
7
6
25
27
-2
25
19
6
7
6
13
15
-2
25
19
6
6
7
22
24
-2
24
19
4
10
5
21
27
-6
22
19
5
7
7
13
20
-7
22
19
4
9
6
25
26
-1
21
19
3
7
9
15
26
-11
16
Команда
1
Сассуоло
2
Кремонезе
3
Пиза
4
Специя
5
Циттаделла
6
Палермо
7
Катанцаро
8
Брешиа
9
Чезена
10
Зюйдтироль
11
Юве Стабиа
12
Фрозиноне
13
Реджана 1919
14
Модена
15
Бари
16
Сампдория
17
Мантова
18
Козенца
19
Салернитана
20
Каррарезе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
5
3
35
21
14
38
19
9
5
5
32
21
11
32
19
9
4
6
25
19
6
31
19
5
11
3
23
16
7
26
19
7
3
9
16
28
-12
24
19
6
5
8
26
24
2
23
19
4
11
4
20
24
-4
23
19
5
7
7
17
22
-5
22
19
6
4
9
19
26
-7
22
19
6
3
10
25
30
-5
21
19
4
9
6
17
23
-6
21
19
5
6
8
16
23
-7
21
19
5
5
9
20
28
-8
20
19
4
7
8
21
26
-5
19
19
3
9
7
17
21
-4
18
19
2
10
7
25
34
-9
16
19
2
7
10
23
37
-14
13
19
2
6
11
19
36
-17
12
19
2
5
12
10
25
-15
11
19
1
7
11
15
31
-16
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
17
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+