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    • «Интер» – «Салернитана»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 февраля

    «Интер» – «Салернитана»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 февраля

    16 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится матч 25 тура Серии А. Местный «Интер» будет принимать «Салернитану». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Интер»

    Команда Симоне Индзаги на всех парах мчится к завоеванию Скудетто. «Интер» единолично лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя («Ювентус») на 7 очков. При этом у миланцев также имеется одна игра в запасе. Мало кто сомневается, что в конечном итоге именно «Интер» возьмет чемпионский титул.

    «Салернитана»

    «Салернитана» с позором проваливает кампанию и является главным аутсайдером Серии А. В активе команды лишь 13 очков после 24 матчей. На неделе «Салернитана» успела в очередной раз сменить тренера. Место уволенного Филиппо Индзаги занял бывалый специалист Фабио Ливерани.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Интер» – «Салернитана»

    «Интеру» нет нужды кровь из носу громить соперника, поскольку уже на следующей неделе миланцам предстоит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», следовательно, есть резон немного поберечь силы. Считаем, что гости смогут избежать разгрома. Рекомендованная ставка: победа «Салернитаны» с форой +2,5 (1,62).

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 09:47
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