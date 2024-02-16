16 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится матч 25 тура Серии А. Местный «Интер» будет принимать «Салернитану». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги на всех парах мчится к завоеванию Скудетто. «Интер» единолично лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя («Ювентус») на 7 очков. При этом у миланцев также имеется одна игра в запасе. Мало кто сомневается, что в конечном итоге именно «Интер» возьмет чемпионский титул.

«Салернитана»

«Салернитана» с позором проваливает кампанию и является главным аутсайдером Серии А. В активе команды лишь 13 очков после 24 матчей. На неделе «Салернитана» успела в очередной раз сменить тренера. Место уволенного Филиппо Индзаги занял бывалый специалист Фабио Ливерани.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Интер» – «Салернитана»

«Интеру» нет нужды кровь из носу громить соперника, поскольку уже на следующей неделе миланцам предстоит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», следовательно, есть резон немного поберечь силы. Считаем, что гости смогут избежать разгрома. Рекомендованная ставка: победа «Салернитаны» с форой +2,5 (1,62).