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07.11.2016 19:30«Жоаозиньо летал лечиться на личном самолете Галицкого». Интервью самого успешного выпускника «Краснодара»Николай Комличенко покоряет Чехию и хочет вернуться в Россию. Александру Плеханову он рассказал, почему в академии «Краснодара» запрещали приставки, зачем Олег Кононов оставлял его после занятий и что такое играть в одной команде с Миланом Барошем.4
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15.09.2016 22:45Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Суперкубок УЕФА-2018 разыграют в Эстонии. «Атлетико» и Симеоне сократили срок контракта. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.6