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07.09.2016 10:00Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛИскусство мести из Рязани, свободное падение раменского «Сатурна», «странные» матчи и криминальные истории во владимирском и московском «Торпедо». «Бомбардир» рассказывает, как закончилось лето во второй лиге.1
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05.08.2016 12:05Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это веселоО набирающем ошеломительные обороты скандале в Твери, бизнесмене Шамиле Лахиялове, возвращении футбола в Раменское и войне болельщиков «Торпедо» с Тукмановым – в обзоре июля в ПФЛ от «Бомбардира».3