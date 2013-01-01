Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 276 млн

Реал Сосьедад - турнирная таблица

Сан-Себастьян
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Реале Арена
Сайт:
http://www.realsociedad.com
Тренер:
Пеллегрино Матараццо
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Барселона
2
Бетис
3
Реал
4
Атлетико
5
Алавес
6
Севилья
7
Депортиво
8
Эспаньол
9
Реал Сосьедад
10
Атлетик
11
Расинг
12
Осасуна
13
Леванте
14
Хетафе
15
Райо Вальекано
16
Сельта
17
Малага
18
Вильярреал
19
Эльче
20
Валенсия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
21
4
17
15
5
4
0
1
7
6
1
12
5
4
0
1
14
4
10
12
5
3
1
1
10
6
4
10
5
3
1
1
11
5
6
10
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
3
0
9
6
3
9
5
2
1
2
8
5
3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
9
9
0
7
5
2
1
2
5
8
-3
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
1
2
2
3
6
-3
5
5
1
1
3
8
14
-6
4
6
0
4
2
3
6
-3
4
5
0
3
2
2
8
-6
3
5
0
2
3
7
10
-3
2
5
0
2
3
6
13
-7
2
5
0
1
4
1
10
-9
1
Команда
1
Реал
2
Алавес
3
Расинг
4
Бетис
5
Барселона
6
Севилья
7
Хетафе
8
Реал Сосьедад
9
Атлетико
10
Депортиво
11
Эспаньол
12
Атлетик
13
Райо Вальекано
14
Осасуна
15
Леванте
16
Малага
17
Сельта
18
Валенсия
19
Вильярреал
20
Эльче
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
5
2
7
2
2
0
0
2
0
2
6
2
2
0
0
7
2
5
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
4
3
1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
2
1
0
1
7
6
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
0
6
-6
1
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
Команда
1
Барселона
2
Атлетико
3
Бетис
4
Депортиво
5
Севилья
6
Эспаньол
7
Атлетик
8
Осасуна
9
Реал Сосьедад
10
Сельта
11
Реал
12
Вильярреал
13
Эльче
14
Леванте
15
Алавес
16
Малага
17
Расинг
18
Валенсия
19
Хетафе
20
Райо Вальекано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
2
12
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
1
2
0
5
4
1
5
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
3
0
1
1
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
0
3
-3
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
4
11
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
3
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
7
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
3
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+