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    Реал Сосьедад - расписание

    Город Сан-Себастьян
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realsociedad.com
    Стадион Реале Арена
    Тренер Иманол Альгуасиль
    Лига Европы (2022/2023), первый матч
    1/8 финала
    первый матч    		 9 марта, четверг 20:45 Рома Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    25 тур
    		12 марта, воскресенье 16:00 Мальорка Реал Сосьедад
    Лига Европы (2022/2023), ответный матч
    1/8 финала
    ответный матч    		 16 марта, четверг 23:00 Реал Сосьедад Рома
    Испания. Примера (2022/2023)
    26 тур
    		19 марта, воскресенье 18:15 Реал Сосьедад Эльче
    Испания. Примера (2022/2023)
    27 тур
    		2 апреля, воскресенье 19:30 Вильярреал Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    28 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Реал Сосьедад Хетафе
    Испания. Примера (2022/2023)
    29 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Атлетик Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    30 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Реал Сосьедад Райо Вальекано
    Испания. Примера (2022/2023)
    31 тур
    		26 апреля, среда 00:00 Бетис Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    32 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Осасуна Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    33 тур
    		3 мая, среда 00:00 Реал Сосьедад Реал
    Испания. Примера (2022/2023)
    34 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Реал Сосьедад Жирона
    Испания. Примера (2022/2023)
    35 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Барселона Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    36 тур
    		24 мая, среда 00:00 Реал Сосьедад Альмерия
    Испания. Примера (2022/2023)
    37 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Атлетико Реал Сосьедад
    Испания. Примера (2022/2023)
    38 тур
    		4 июня, воскресенье 00:00 Реал Сосьедад Севилья
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