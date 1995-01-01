Лига Европы (2022/2023), первый матч
Испания. Примера (2022/2023)
Лига Европы (2022/2023), ответный матч
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
|1/8 финала
первый матч
|9 марта, четверг
|20:45
|Рома
|Реал Сосьедад
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Мальорка
|Реал Сосьедад
|1/8 финала
ответный матч
|16 марта, четверг
|23:00
|Реал Сосьедад
|Рома
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|18:15
|Реал Сосьедад
|Эльче
|27 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:30
|Вильярреал
|Реал Сосьедад
|28 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Реал Сосьедад
|Хетафе
|29 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Атлетик
|Реал Сосьедад
|30 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Реал Сосьедад
|Райо Вальекано
|31 тур
|26 апреля, среда
|00:00
|Бетис
|Реал Сосьедад
|32 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Осасуна
|Реал Сосьедад
|33 тур
|3 мая, среда
|00:00
|Реал Сосьедад
|Реал
|34 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Реал Сосьедад
|Жирона
|35 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Барселона
|Реал Сосьедад
|36 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Реал Сосьедад
|Альмерия
|37 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Атлетико
|Реал Сосьедад
|38 тур
|4 июня, воскресенье
|00:00
|Реал Сосьедад
|Севилья