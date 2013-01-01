Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|24 тур
|3 марта, пятница
|23:00
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|23 тур
|25 февраля, суббота
|23:00
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|22 тур
|18 февраля, суббота
|16:00
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|21 тур
|13 февраля, понедельник
|23:00
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:30
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|19 тур
|29 января, воскресенье
|23:00
|Реал
|0:0
|Реал Сосьедад
|18 тур
|21 января, суббота
|16:00
|Райо Вальекано
|0:2
|Реал Сосьедад
|17 тур
|14 января, суббота
|23:00
|Реал Сосьедад
|3:1
|Атлетик
|16 тур
|8 января, воскресенье
|16:00
|Альмерия
|0:2
|Реал Сосьедад
|15 тур
|31 декабря, суббота
|18:15
|Реал Сосьедад
|2:0
|Осасуна
|14 тур
|9 ноября, среда
|21:00
|Севилья
|1:2
|Реал Сосьедад
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:15
|Реал Сосьедад
|1:1
|Валенсия
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|23:00
|Реал Сосьедад
|0:2
|Бетис
|11 тур
|22 октября, суббота
|17:15
|Вальядолид
|1:0
|Реал Сосьедад
|10 тур
|19 октября, среда
|21:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Сельта
|1:2
|Реал Сосьедад
|8 тур
|9 октября, воскресенье
|19:30
|Реал Сосьедад
|1:0
|Вильярреал
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|19:30
|Жирона
|3:5
|Реал Сосьедад
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Реал Сосьедад
|2:1
|Эспаньол
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:30
|Хетафе
|2:1
|Реал Сосьедад
|4 тур
|3 сентября, суббота
|19:30
|Реал Сосьедад
|1:1
|Атлетико
|3 тур
|27 августа, суббота
|18:30
|Эльче
|0:1
|Реал Сосьедад
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|23:00
|Реал Сосьедад
|1:4
|Барселона
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Кадис
|0:1
|Реал Сосьедад