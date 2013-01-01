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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал Сосьедад
Результаты
€ 276 млн
Реал Сосьедад - результаты матчей
Сан-Себастьян
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Реале Арена
Сайт:
http://www.realsociedad.com
Тренер:
Пеллегрино Матараццо
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Испания. Примера. 2026/2027
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Испания. Примера. 2023/2024
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Испания. Примера. 2022/2023
Лига Европы. 2021/2022
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Примера. 2019/2020
Испания. Примера. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Испания. Примера. 2017/2018
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Испания. Примера. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Примера. 2010/2011
13.09 | 22:00
Реал Сосьедад
0 : 3
Атлетико
07.09 | 22:30
Эльче
2 : 3
Реал Сосьедад
03.09 | 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Сельта
29.08 | 20:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
26.08 | 22:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
21.08 | 22:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
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