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    Реал Сосьедад - результаты

    Город Сан-Себастьян
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realsociedad.com
    Стадион Реале Арена
    Тренер Иманол Альгуасиль
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    24 тур
    		3 марта, пятница 23:00 Реал Сосьедад 0:0 Кадис
    23 тур
    		25 февраля, суббота 23:00 Валенсия 1:0 Реал Сосьедад
    22 тур
    		18 февраля, суббота 16:00 Реал Сосьедад 1:1 Сельта
    21 тур
    		13 февраля, понедельник 23:00 Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид
    19 тур
    		29 января, воскресенье 23:00 Реал 0:0 Реал Сосьедад
    18 тур
    		21 января, суббота 16:00 Райо Вальекано 0:2 Реал Сосьедад
    17 тур
    		14 января, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик
    16 тур
    		8 января, воскресенье 16:00 Альмерия 0:2 Реал Сосьедад
    15 тур
    		31 декабря, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Осасуна
    14 тур
    		9 ноября, среда 21:00 Севилья 1:2 Реал Сосьедад
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:15 Реал Сосьедад 1:1 Валенсия
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 0:2 Бетис
    11 тур
    		22 октября, суббота 17:15 Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад
    10 тур
    		19 октября, среда 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
    9 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Сельта 1:2 Реал Сосьедад
    8 тур
    		9 октября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 19:30 Жирона 3:5 Реал Сосьедад
    6 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
    5 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:30 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
    4 тур
    		3 сентября, суббота 19:30 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико
    3 тур
    		27 августа, суббота 18:30 Эльче 0:1 Реал Сосьедад
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:4 Барселона
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 18:30 Кадис 0:1 Реал Сосьедад
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