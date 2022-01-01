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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал Сосьедад
Состав
€ 276 млн
Реал Сосьедад - состав команды
Сан-Себастьян
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Реале Арена
Сайт:
http://www.realsociedad.com
Тренер:
Пеллегрино Матараццо
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ремиро Алекс
Вра
31
€ 9 млн
19
Мартин Хон
Защ
20
€ 25 млн
19
Сарр Мамаду
Защ
21
€ 22 млн
17
Гомес Серхио
Защ
26
€ 15 млн
22
Форт Эктор
Защ
20
€ 12 млн
5
Субельдия Игор
Защ
29
€ 6 млн
16
Пачеко Хон
Защ
25
€ 5 млн
3
Муньос Айэн
Защ
29
€ 2.5 млн
20
Одриосола Альваро
Защ
30
€ 0.8 млн
34
Бейтия Лукен
Защ
22
€ 0.3 млн
4
Горротксатеги Йон
Пол
24
€ 25 млн
24
Сучич Лука
Пол
24
€ 10 млн
8
Турриэнтес Беньят
Пол
24
€ 10 млн
23
Захарян Арсен
Пол
23
€ 9 млн
18
Солер Карлос
Пол
29
€ 7 млн
21
Эррера Янхель
Пол
28
€ 6 млн
10
Оярсабаль Микель
Нап
29
€ 25 млн
9
Оскарссон Орри Стейнн
Нап
22
€ 20 млн
14
Кубо Такефуса
Нап
25
€ 20 млн
7
Барренечеа Андер
Нап
24
€ 18 млн
11
Гедеш Гонсалу
Нап
29
€ 6 млн
29
Alex Garcia
Нап
-
12
Job Ochieng
Нап
-
27
Gorka Carrera Zarranz
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 8
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