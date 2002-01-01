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Реал Сосьедад
Новости
€ 277,10 млн
Реал Сосьедад - новости команды
Сан-Себастьян
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Реале Арена
Сайт:
http://www.realsociedad.com
Тренер:
Пеллегрино Матараццо
Состав
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
Вчера, 13:26
15
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Стало известно, когда Захарян вернется после травмы
3 ноября
4
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Захарян получил новую травму в «Сосьедаде»
30 октября
8
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Ловчев вынес вердикт Захаряну
24 октября
Ла Лига: шансы «Реал Сосьедада» и «Леванте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Семин отреагировал на российские голы на еврокубковой неделе
23 октября
Захарян внезапно стал самым эффективным игроком Примеры
23 октября
4
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Спартаку» посоветовали Захаряна
21 октября
29
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 3-го тура
21 октября
В «Сосьедаде» прокомментировали версию о конфликте Захаряна с главным тренером
20 октября
«Малага» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Ла Лига: шансы «Малаги» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 9-го тура
17 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Юнион» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 2-го тура
14 октября
Захаряна раскритиковали за игру, в которой он забил первый гол за год
13 октября
4
В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
9 октября
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5 октября
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Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
2 октября
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Агент Захаряна рассказал, какие варианты были у Арсена летом
1 октября
2
Тюкавин: «Просил тренерский штаб сборной вызвать Захаряна, чтобы он хотя бы здесь поиграл»
29 сентября
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Захаряну дали совет насчет травм: «Вспомните Роналдо перед ЧМ-2002»
29 сентября
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