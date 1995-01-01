- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 11 февраля
- 10:57 Фото «Реал Сосьедад» продлил контракт с Оярсабалем. Он провел в клубе всю карьеру
- 30 января
- 12:01 Винисиус установил рекорд Примеры 1
- 07:31 «Реал» впервые не забил в этом сезоне – в 30-м матче
- 00:55 Примера. «Реал» не смог обыграть дома «Сосьедад» (0:0), отставание от «Барсы» – 5 очков 9
- 29 января
- 22:18 «Реал» – «Сосьедад»: стартовые составы на 19 тур Примеры
- 22:11 Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Сосьедад»: 19 тур Примера, 29 января 2023
- 22:10 Где смотреть матч «Реал» – «Сосьедад»: 19 тур Примера, 29 января 2023
- 20:05 Во сколько смотреть матч «Реал» – «Сосьедад»: 19 тур Примера, 29 января 2023
- 26 января
- 00:56 Кубок Испании. «Барса» в большинстве победила «Сосьедад» (1:0) и вышла в полуфинал 2
- 25 января
- 22:15 Педри, Гави, Дембеле и Левандовски – в старте «Барсы» на матч с «Сосьедадом» 1
- 20:15 Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Сосьедад»: 1/4 финала Кубка Испании, 25 января 2023
- 20:14 Где смотреть матч «Барселона» – «Сосьедад»: 1/4 финала Кубка Испании, 25 января 2023
- 15:55 Во сколько смотреть матч «Барселона» – «Сосьедад»: 1/4 финала Кубка Испании, 25 января 2023
- 22 января
- 20:10 Субименди отказался переходить в «Арсенал»
- 20 января
- 15:33 Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала и другие пары 5
- 12 января
- 08:40 Только 2 футболиста забивали в топ-5 лигах Европы на протяжении последних 19 лет
- 8 января
- 18:18 Давид Силва забил в день рождения и установил рекорд Примеры