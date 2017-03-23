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23.03.2017 18:3615 лет назад «Фейеноорд» взял последний большой трофей – Кубок УЕФА. В 2015 году в клуб вернулся Кейт, а ван Бронкхорст возглавил тренерский штаб. Блог «Vanity Fair» – о том, как легенды «Фейе» тащат роттердамцев к первому в XXI веке «золоту».9
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28.12.2016 12:00Сердеров поиграл в ЦСКА и «Анжи», но уехал в Европу. Нападающий болгарской «Славии» рассказал Александру Плеханову, как в дубле «армейцев» ему не давали играть, а в «Анжи» звезды прикалывались на тренировках.13
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18.05.2016 09:00Бывший игрок сборной Украины, телеэксперт Евгений Левченко рассказал Ивану Адаменко, почему в сборной России должна играть молодежь, оценил силу сборной Германии и предложил сократить число судей.3
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31.01.2016 13:50Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию рассказов о трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения «топовости» взята стоимость перехода футболиста.
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