Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ньюкасл
|46
|30
|12
|4
|90:35
|+55
|102
|2.
|Вест Бромвич
|46
|26
|13
|7
|89:48
|+41
|91
|3.
|Ноттингем Форест
|46
|22
|13
|11
|65:40
|+25
|79
|4.
|Кардифф
|46
|22
|10
|14
|73:54
|+19
|76
|5.
|Лестер
|46
|21
|13
|12
|61:45
|+16
|76
|6.
|Блэкпул
|46
|19
|13
|14
|74:58
|+16
|70
|7.
|Суонси
|46
|17
|18
|11
|40:37
|+3
|69
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|17
|14
|15
|61:54
|+7
|65
|9.
|Рединг
|46
|17
|12
|17
|68:63
|+5
|63
|10.
|Бристоль Сити
|46
|15
|18
|13
|55:64
|-9
|63
|11.
|Мидлсбро
|46
|16
|14
|16
|58:50
|+8
|62
|12.
|Донкастер Роверс
|46
|15
|15
|16
|59:58
|+1
|60
|13.
|КПР
|46
|14
|15
|17
|58:65
|-7
|57
|14.
|Дерби Каунти
|46
|15
|11
|20
|53:63
|-10
|56
|15.
|Ипсвич
|46
|12
|20
|14
|50:61
|-11
|56
|16.
|Уотфорд
|46
|14
|12
|20
|61:68
|-7
|54
|17.
|Престон
|46
|13
|15
|18
|58:73
|-15
|54
|18.
|Барнсли
|46
|14
|12
|20
|53:69
|-16
|54
|19.
|Ковентри
|46
|13
|15
|18
|47:64
|-17
|54
|20.
|Сканторп Юнайтед
|46
|14
|10
|22
|62:84
|-22
|52
|21.
|Кристал Пэлас
|46
|14
|17
|15
|50:53
|-3
|49
|22.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|11
|14
|21
|49:69
|-20
|47
|23.
|Плимут Аргайл
|46
|11
|8
|27
|43:68
|-25
|41
|24.
|Питерборо
|46
|8
|10
|28
|46:80
|-34
|34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ньюкасл
|23
|18
|5
|0
|56:13
|+43
|59
|2.
|Ноттингем Форест
|23
|18
|2
|3
|45:13
|+32
|56
|3.
|Вест Бромвич
|23
|16
|3
|4
|48:21
|+27
|51
|4.
|Блэкпул
|23
|13
|6
|4
|46:22
|+24
|45
|5.
|Лестер
|23
|13
|6
|4
|40:18
|+22
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|12
|8
|3
|37:20
|+17
|44
|7.
|Кардифф
|23
|12
|6
|5
|37:20
|+17
|42
|8.
|Суонси
|23
|10
|10
|3
|21:12
|+9
|40
|9.
|Бристоль Сити
|23
|10
|10
|3
|37:33
|+4
|40
|10.
|Дерби Каунти
|23
|12
|3
|8
|37:32
|+5
|39
|11.
|Рединг
|23
|10
|7
|6
|39:22
|+17
|37
|12.
|Сканторп Юнайтед
|23
|10
|7
|6
|40:32
|+8
|37
|13.
|Престон
|23
|9
|10
|4
|35:26
|+9
|37
|14.
|Уотфорд
|23
|10
|6
|7
|36:26
|+10
|36
|15.
|Мидлсбро
|23
|9
|8
|6
|25:21
|+4
|35
|16.
|Ипсвич
|23
|8
|11
|4
|24:23
|+1
|35
|17.
|Донкастер Роверс
|23
|9
|7
|7
|32:29
|+3
|34
|18.
|КПР
|23
|8
|9
|6
|36:28
|+8
|33
|19.
|Ковентри
|23
|8
|9
|6
|27:29
|-2
|33
|20.
|Барнсли
|23
|8
|7
|8
|25:29
|-4
|31
|21.
|Шеффилд Уэнсдэй
|23
|8
|6
|9
|30:31
|-1
|30
|22.
|Кристал Пэлас
|23
|8
|5
|10
|24:27
|-3
|29
|23.
|Питерборо
|23
|6
|5
|12
|32:37
|-5
|23
|24.
|Плимут Аргайл
|23
|5
|6
|12
|20:30
|-10
|21
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ньюкасл
|23
|12
|7
|4
|34:22
|+12
|43
|2.
|Вест Бромвич
|23
|10
|10
|3
|41:27
|+14
|40
|3.
|Кардифф
|23
|10
|4
|9
|36:34
|+2
|34
|4.
|Лестер
|23
|8
|7
|8
|21:27
|-6
|31
|5.
|Кристал Пэлас
|23
|6
|12
|5
|26:26
|0
|30
|6.
|Суонси
|23
|7
|8
|8
|19:25
|-6
|29
|7.
|Мидлсбро
|23
|7
|6
|10
|33:29
|+4
|27
|8.
|Рединг
|23
|7
|5
|11
|29:41
|-12
|26
|9.
|Донкастер Роверс
|23
|6
|8
|9
|27:29
|-2
|26
|10.
|Блэкпул
|23
|6
|7
|10
|28:36
|-8
|25
|11.
|КПР
|23
|6
|6
|11
|22:37
|-15
|24
|12.
|Барнсли
|23
|6
|5
|12
|28:40
|-12
|23
|13.
|Бристоль Сити
|23
|5
|8
|10
|18:31
|-13
|23
|14.
|Ноттингем Форест
|23
|4
|11
|8
|20:27
|-7
|23
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|5
|6
|12
|24:34
|-10
|21
|16.
|Ковентри
|23
|5
|6
|12
|20:35
|-15
|21
|17.
|Ипсвич
|23
|4
|9
|10
|26:38
|-12
|21
|18.
|Плимут Аргайл
|23
|6
|2
|15
|23:38
|-15
|20
|19.
|Уотфорд
|23
|4
|6
|13
|25:42
|-17
|18
|20.
|Престон
|23
|4
|5
|14
|23:47
|-24
|17
|21.
|Дерби Каунти
|23
|3
|8
|12
|16:31
|-15
|17
|22.
|Шеффилд Уэнсдэй
|23
|3
|8
|12
|19:38
|-19
|17
|23.
|Сканторп Юнайтед
|23
|4
|3
|16
|22:52
|-30
|15
|24.
|Питерборо
|23
|2
|5
|16
|14:43
|-29
|11