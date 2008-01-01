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    Плимут Аргайл - таблица

    Город Плимут
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.pafc.premiumtv.co.uk
    Стадион Хоум Парк
    Тренер Стивен Шумахер
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ньюкасл 46 30 12 4 90:35 +55 102
    2. Вест Бромвич 46 26 13 7 89:48 +41 91
    3. Ноттингем Форест 46 22 13 11 65:40 +25 79
    4. Кардифф 46 22 10 14 73:54 +19 76
    5. Лестер 46 21 13 12 61:45 +16 76
    6. Блэкпул 46 19 13 14 74:58 +16 70
    7. Суонси 46 17 18 11 40:37 +3 69
    8. Шеффилд Юнайтед 46 17 14 15 61:54 +7 65
    9. Рединг 46 17 12 17 68:63 +5 63
    10. Бристоль Сити 46 15 18 13 55:64 -9 63
    11. Мидлсбро 46 16 14 16 58:50 +8 62
    12. Донкастер Роверс 46 15 15 16 59:58 +1 60
    13. КПР 46 14 15 17 58:65 -7 57
    14. Дерби Каунти 46 15 11 20 53:63 -10 56
    15. Ипсвич 46 12 20 14 50:61 -11 56
    16. Уотфорд 46 14 12 20 61:68 -7 54
    17. Престон 46 13 15 18 58:73 -15 54
    18. Барнсли 46 14 12 20 53:69 -16 54
    19. Ковентри 46 13 15 18 47:64 -17 54
    20. Сканторп Юнайтед 46 14 10 22 62:84 -22 52
    21. Кристал Пэлас 46 14 17 15 50:53 -3 49
    22. Шеффилд Уэнсдэй 46 11 14 21 49:69 -20 47
    23. Плимут Аргайл 46 11 8 27 43:68 -25 41
    24. Питерборо 46 8 10 28 46:80 -34 34
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ньюкасл 23 18 5 0 56:13 +43 59
    2. Ноттингем Форест 23 18 2 3 45:13 +32 56
    3. Вест Бромвич 23 16 3 4 48:21 +27 51
    4. Блэкпул 23 13 6 4 46:22 +24 45
    5. Лестер 23 13 6 4 40:18 +22 45
    6. Шеффилд Юнайтед 23 12 8 3 37:20 +17 44
    7. Кардифф 23 12 6 5 37:20 +17 42
    8. Суонси 23 10 10 3 21:12 +9 40
    9. Бристоль Сити 23 10 10 3 37:33 +4 40
    10. Дерби Каунти 23 12 3 8 37:32 +5 39
    11. Рединг 23 10 7 6 39:22 +17 37
    12. Сканторп Юнайтед 23 10 7 6 40:32 +8 37
    13. Престон 23 9 10 4 35:26 +9 37
    14. Уотфорд 23 10 6 7 36:26 +10 36
    15. Мидлсбро 23 9 8 6 25:21 +4 35
    16. Ипсвич 23 8 11 4 24:23 +1 35
    17. Донкастер Роверс 23 9 7 7 32:29 +3 34
    18. КПР 23 8 9 6 36:28 +8 33
    19. Ковентри 23 8 9 6 27:29 -2 33
    20. Барнсли 23 8 7 8 25:29 -4 31
    21. Шеффилд Уэнсдэй 23 8 6 9 30:31 -1 30
    22. Кристал Пэлас 23 8 5 10 24:27 -3 29
    23. Питерборо 23 6 5 12 32:37 -5 23
    24. Плимут Аргайл 23 5 6 12 20:30 -10 21
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ньюкасл 23 12 7 4 34:22 +12 43
    2. Вест Бромвич 23 10 10 3 41:27 +14 40
    3. Кардифф 23 10 4 9 36:34 +2 34
    4. Лестер 23 8 7 8 21:27 -6 31
    5. Кристал Пэлас 23 6 12 5 26:26 0 30
    6. Суонси 23 7 8 8 19:25 -6 29
    7. Мидлсбро 23 7 6 10 33:29 +4 27
    8. Рединг 23 7 5 11 29:41 -12 26
    9. Донкастер Роверс 23 6 8 9 27:29 -2 26
    10. Блэкпул 23 6 7 10 28:36 -8 25
    11. КПР 23 6 6 11 22:37 -15 24
    12. Барнсли 23 6 5 12 28:40 -12 23
    13. Бристоль Сити 23 5 8 10 18:31 -13 23
    14. Ноттингем Форест 23 4 11 8 20:27 -7 23
    15. Шеффилд Юнайтед 23 5 6 12 24:34 -10 21
    16. Ковентри 23 5 6 12 20:35 -15 21
    17. Ипсвич 23 4 9 10 26:38 -12 21
    18. Плимут Аргайл 23 6 2 15 23:38 -15 20
    19. Уотфорд 23 4 6 13 25:42 -17 18
    20. Престон 23 4 5 14 23:47 -24 17
    21. Дерби Каунти 23 3 8 12 16:31 -15 17
    22. Шеффилд Уэнсдэй 23 3 8 12 19:38 -19 17
    23. Сканторп Юнайтед 23 4 3 16 22:52 -30 15
    24. Питерборо 23 2 5 16 14:43 -29 11
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