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Англия. Первая лига
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Плимут Аргайл
Состав
€ 9 млн
Плимут Аргайл - состав команды
Плимут
Англия. Первая лига
Стадион:
Хоум Парк
Сайт:
http://www.pafc.premiumtv.co.uk
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Махони Мерфи
Вра
24
€ 0.4 млн
21
Luca Ashby-Hammond
Вра
-
21
James Storer
Вра
-
45
Хардинг Уэс
Защ
29
€ 0.8 млн
15
Митчелл Алекс
Защ
24
€ 0.8 млн
2
Росс Матиас
Защ
25
€ 0.75 млн
3
МакКензи Джек
Защ
26
€ 0.7 млн
5
Плегесуэло Хулио
Защ
29
€ 0.7 млн
29
Соринола Мэттью
Защ
25
€ 0.7 млн
22
Гэллоуэй Брендан
Защ
30
€ 0.25 млн
20
Кейн Херби
Пол
27
€ 0.75 млн
7
Уайт Харви
Пол
24
€ 0.7 млн
19
Бакинсон Тайрик
Пол
27
€ 0.35 млн
32
Роллс Джо
Пол
32
€ 0.3 млн
17
Уоттс Калеб
Пол
24
€ 0.25 млн
14
Бенарус Айман
Пол
23
€ 0.2 млн
11
Кертис Ронан
Пол
30
€ 0.2 млн
8
Эдвардс Джо
Пол
35
€ 0.05 млн
6
Malachi Boateng
Пол
-
24
Caleb Roberts
Пол
-
23
Bradley Ibrahim
Пол
-
10
Амаечи Ксавье
Нап
25
€ 0.55 млн
9
Эванс Уилл
Нап
29
€ 0.5 млн
27
Пеппл Арибим
Нап
23
€ 0.375 млн
25
Иссака Фредди
Нап
20
€ 0.225 млн
7
Патерсон Джейми
Нап
34
€ 0.15 млн
22
Alex Hartridge
Нап
-
18
Owen Oseni
Нап
-
14
Oliver Irow
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 8
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