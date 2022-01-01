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Плимут Аргайл
Расписание
€ 9 млн
Плимут Аргайл - расписание матчей
Плимут
Англия. Первая лига
Стадион:
Хоум Парк
Сайт:
http://www.pafc.premiumtv.co.uk
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Блэкпул
- : -
Плимут Аргайл
26.09 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Бертон Альбион
03.10 | 17:00
Лейтон Ориент
- : -
Плимут Аргайл
10.10 | 14:30
Плимут Аргайл
- : -
Уимблдон
17.10 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Хаддерсфилд Таун
20.10 | 21:45
Стивенидж
- : -
Плимут Аргайл
24.10 | 17:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Плимут Аргайл
31.10 | 15:30
Плимут Аргайл
- : -
Рединг
14.11 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Плимут Аргайл
21.11 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Питерборо Юнайтед
28.11 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Плимут Аргайл
01.12 | 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Бромли
12.12 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Плимут Аргайл
19.12 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Мэнсфилд Таун
26.12 | 18:00
Оксфорд
- : -
Плимут Аргайл
29.12 | 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Милтон Кинс Донс
02.01 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Лутон Таун
09.01 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Плимут Аргайл
16.01 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Плимут Аргайл
19.01 | 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Стивенидж
23.01 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Кембридж Юнайтед
30.01 | 18:00
Рединг
- : -
Плимут Аргайл
06.02 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Плимут Аргайл
09.02 | 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Лестер
13.02 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Донкастер Роверс
20.02 | 18:00
Барнсли
- : -
Плимут Аргайл
27.02 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
06.03 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Плимут Аргайл
13.03 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Уиком Уондерерс
20.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Плимут Аргайл
26.03 | 18:00
Лутон Таун
- : -
Плимут Аргайл
29.03 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Ноттс Каунти
03.04 | 17:00
Милтон Кинс Донс
- : -
Плимут Аргайл
10.04 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Оксфорд
13.04 | 21:45
Бертон Альбион
- : -
Плимут Аргайл
17.04 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Блэкпул
24.04 | 17:00
Уимблдон
- : -
Плимут Аргайл
27.04 | 21:45
Плимут Аргайл
- : -
Лейтон Ориент
01.05 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Уиган Атлетик
08.05 | 14:30
Бромли
- : -
Плимут Аргайл
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