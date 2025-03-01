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Плимут Аргайл
Новости
€ 9 млн
Плимут Аргайл - новости команды
Плимут
Англия. Первая лига
Стадион:
Хоум Парк
Сайт:
http://www.pafc.premiumtv.co.uk
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Бруну Фернандеш установил рекорд «Манчестер Юнайтед»
2024.12.16 09:23
1
Акинфеев выделил один из самых любимых сейвов в карьере
2024.12.14 11:12
1
Салах побил рекорд Руни в АПЛ
2024.12.05 01:32
1
Салах повторил рекорд Руни в АПЛ
2024.12.02 14:02
1
Руни удивлен выбором тренера для сборной Англии
2024.10.18 19:07
10 лучших игроков сборной Англии в 21-м веке по версии Goal
2024.10.12 18:19
10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в 21-м веке по версии Goal – есть экс-спартаковец
2024.10.02 15:25
1
Видео
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
2024.09.07 18:13
1
Фото
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
2024.05.25 15:39
1
Видео
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
2022.02.05 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Видео
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
2019.01.13 09:16
4
Болельщик «Плимута» вышел из комы, услышав гимн своей команды
2017.10.22 20:11
4
Кубок Англии. Первый гол Лейвы за 2316 дней вывел «Ливерпуль» в 1/16 финала
2017.01.19 00:38
5
Видео
Гол Лейвы в ворота «Плимута» стал для бразильца первым за 2316 дней
2017.01.18 23:22
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» самым молодым составом в клубной истории не смог обыграть «Плимут»
2017.01.08 18:26
7
Хендерсон не видит различий в важности матчей Кубка Англии и АПЛ
2017.01.08 12:48
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Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
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Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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