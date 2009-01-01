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Англия. Первая лига
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Плимут Аргайл
Результаты
€ 9 млн
Плимут Аргайл - результаты матчей
Плимут
Англия. Первая лига
Стадион:
Хоум Парк
Сайт:
http://www.pafc.premiumtv.co.uk
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Англия. Первая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
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Англия. Кубок лиги. 2023/2024
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Англия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Плимут Аргайл
3 : 0
Барнсли
05.09 | 17:00
Донкастер Роверс
2 : 3
Плимут Аргайл
01.09 | 21:45
Лестер
2 : 0
Плимут Аргайл
29.08 | 17:00
Плимут Аргайл
2 : 0
Брэдфорд Сити
22.08 | 17:00
Уиком Уондерерс
0 : 1
Плимут Аргайл
15.08 | 17:00
Плимут Аргайл
1 : 3
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