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Сербия. Суперлига
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ОФК - новости команды
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Омладински
Сайт:
http://www.ofkbeograd.co.yu
Тренер:
Шимо Крунич
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Расписание
Таблица
«Ахмат» Черчесова разгромил европейский клуб
28 июня
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Пруцев поедет играть в Германию или Францию
15 мая
1
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок
2025.07.05 19:18
2
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
2025.07.05 18:50
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
2025.07.05 17:54
4
Осипенко объяснил свою результативность
2025.07.01 11:37
Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК
2025.06.30 21:47
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило сербский ОФК – 4:0
2025.06.30 21:00
3
Видео
Дебютный гол Осипенко за «Динамо»
2025.06.30 19:40
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
2024.07.06 17:38
Видео
Тюкавин забил пяткой в товарищеском матче
2024.07.06 16:24
5
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
2024.07.06 15:04
1
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
2024.07.04 23:11
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист
2024.07.04 21:32
8
«Динамо» анонсировало Братский Кубок-2024: в нем примут участие по 2 клуба из России и Сербии
2024.05.13 18:04
Фото
В «Динамо» раскрыли детали сотрудничества с сербским ОФК
2024.03.21 17:47
«Динамо» станет партнером сербского клуба
2024.03.21 13:27
3
Матч чемпионата Сербии попал под подозрение Сербского Футбольного Союза
2015.07.23 21:54
3
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
2
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
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Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
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Брозович нашел новый клуб
09:42
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08:57
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08:30
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Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
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