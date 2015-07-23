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    • Матч чемпионата Сербии попал под подозрение Сербского Футбольного Союза

    Матч чемпионата Сербии попал под подозрение Сербского Футбольного Союза

    Сербский Футбольный Союз начал расследование в отношении характера матча между белгадскими ОФК и «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Црвены Звезды».

    После первого тайма ОФК вел со счетом 2:0, однако во второй половине игры пропустил шесть безответных мячей, что и смутило ФСРС, по информации которого, на игроков в перерыве было оказано давление.
    По этому делу уже допрошен первый подозреваемый, однако полученная от него информация пока не разглашается. Кроме того, у сербской полиции есть показания футболистов, подтверждающие факт оказания на них давления.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 21:54
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    Комментарии (4)
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    Serjinho
    1437688569
    у нас даже расследовать ничего не надо, достаточно включить матчи газовичка на петровском. после этого можно без зазрения совести применять к вышеназванному недоразумению санкции аля ювентус
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    112910415
    1437714903
    топорно работают
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    ologreds
    1694997557
    numo436533
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