Матч чемпионата Сербии попал под подозрение Сербского Футбольного Союза

Сербский Футбольный Союз начал расследование в отношении характера матча между белгадскими ОФК и «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Црвены Звезды».





После первого тайма ОФК вел со счетом 2:0, однако во второй половине игры пропустил шесть безответных мячей, что и смутило ФСРС, по информации которого, на игроков в перерыве было оказано давление.

По этому делу уже допрошен первый подозреваемый, однако полученная от него информация пока не разглашается. Кроме того, у сербской полиции есть показания футболистов, подтверждающие факт оказания на них давления.