В «Динамо» раскрыли детали сотрудничества с сербским ОФК

«Динамо» подтвердило инсайд о начале сотрудничества с клубом ОФК из Белграда.
Сегодня стороны заключили соответствующий меморандум.
Партнeрство включает в себя:
- проведение товарищеских встреч между основными командами;
- участие клубных академий в детских международных футбольных турнирах;
- обмен опытом сотрудников в сферах тренировочного процесса, медицины и коммерции.
«Мы начали взаимодействовать именно с ОФК неслучайно: вот уже более 15 лет наши клубы являются побратимами, а между болельщиками установилась настоящая, крепкая дружба.
Меморандум позволит укрепить и расширить товарищеские отношения между «Динамо» и ОФК, а также показать, что даже в нынешние времена взаимовыгодное сотрудничество российских команд с европейскими вполне возможно.
Не буду пока раскрывать всех секретов, но думаю, уже этим летом вы увидите первые серьeзные и очень интересные для аудитории результаты.
Отдельно отмечу, что наш меморандум касается не только основных команд, но и академий, детско-юношеского футбола и турниров», – прокомментировал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.