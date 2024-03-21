В «Динамо» раскрыли детали сотрудничества с сербским ОФК

«Динамо» подтвердило инсайд о начале сотрудничества с клубом ОФК из Белграда.

Сегодня стороны заключили соответствующий меморандум.

Партнeрство включает в себя:

проведение товарищеских встреч между основными командами;

участие клубных академий в детских международных футбольных турнирах;

обмен опытом сотрудников в сферах тренировочного процесса, медицины и коммерции.

«Мы начали взаимодействовать именно с ОФК неслучайно: вот уже более 15 лет наши клубы являются побратимами, а между болельщиками установилась настоящая, крепкая дружба.

Меморандум позволит укрепить и расширить товарищеские отношения между «Динамо» и ОФК, а также показать, что даже в нынешние времена взаимовыгодное сотрудничество российских команд с европейскими вполне возможно.

Не буду пока раскрывать всех секретов, но думаю, уже этим летом вы увидите первые серьeзные и очень интересные для аудитории результаты.

Отдельно отмечу, что наш меморандум касается не только основных команд, но и академий, детско-юношеского футбола и турниров», – прокомментировал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.