Осипенко объяснил свою результативность

Защитник «Динамо» Максим Осипенко после матча Братского кубка с ОФК (4:0) прокомментировал свой гол, который оказался победным в матче.
– Просто подключился, как всегда, прочувствовал момент. Бителло хорошо подал. Хорошо попал опять‑таки. Тут надо чувствовать моменты, когда нужно бежать в атаку. У меня это получается, наверное.
– Чуйка имеется.
– Да.
- Осипенко открыл счет на 8-й минуте.
- 31-летний защитник забил 44 гола за карьеру в профессиональных клубах, в том числе 24 в РПЛ, а также 3 гола за сборную России.
Источник: «Матч ТВ»