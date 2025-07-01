Осипенко объяснил свою результативность

Защитник «Динамо» Максим Осипенко после матча Братского кубка с ОФК (4:0) прокомментировал свой гол, который оказался победным в матче.

– Просто подключился, как всегда, прочувствовал момент. Бителло хорошо подал. Хорошо попал опять‑таки. Тут надо чувствовать моменты, когда нужно бежать в атаку. У меня это получается, наверное.

– Чуйка имеется.

– Да.