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    «Динамо» станет партнером сербского клуба

    Московское «Динамо» и белградский ОФК заключат меморандум о сотрудничестве перед товарищеским матчем Россия – Сербия, сообщил журналист Иван Карпов.

    «Суть меморандума: плотное взаимодействие между основными командами клубов, проведение товарок и совместных турниров. Конкретики по датам пока еще нет, все впереди. Также сотрудничество будет на уровне академий.

    Самые талантливые юноши ОФК со временем могут оказаться в «Динамо», их школа поучаствует в международных турнирах под эгидой москвичей.

    Ну и куда без обмена опытом между тренерами и сотрудниками клубов по самым различным направлениям: от маркетинга до селекции», – написал Карпов.

    • Сообщается, что дружеские отношения между клубами длится уже больше 15 лет.
    • ОФК сейчас лидирует в Первой лиге Сербии и готовится к возвращению в Суперлигу.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1711019021
    "Разобрали всех девок в городе ...") Вместо "партизанов и красных звёзд " приходится довольствоваться сербским футбольным клубом из района Карабурма в муниципалитете Палилула в округе Белград. Ну ,типа ,"Химки ".)
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