«Динамо» станет партнером сербского клуба

Московское «Динамо» и белградский ОФК заключат меморандум о сотрудничестве перед товарищеским матчем Россия – Сербия, сообщил журналист Иван Карпов.

«Суть меморандума: плотное взаимодействие между основными командами клубов, проведение товарок и совместных турниров. Конкретики по датам пока еще нет, все впереди. Также сотрудничество будет на уровне академий.

Самые талантливые юноши ОФК со временем могут оказаться в «Динамо», их школа поучаствует в международных турнирах под эгидой москвичей.

Ну и куда без обмена опытом между тренерами и сотрудниками клубов по самым различным направлениям: от маркетинга до селекции», – написал Карпов.