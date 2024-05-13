«Динамо» анонсировало Братский Кубок-2024: в нем примут участие по 2 клуба из России и Сербии

С 3 по 7 июля в Москве состоится летний международный турнир.
Его название – Братский кубок. Организаторы – московское «Динамо» и букмекерская компания BetBoom.
В турнире примут участие четыре команды – по две из России и Сербии:
- «Динамо» (Москва)
- ЦСКА (Москва)
- «Партизан» (Белград)
- ОФК (Белград)
Братский Кубок будет состоять из четырех матчей:
3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – «Партизан»
4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – ОФК
6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – ОФК
7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – «Партизан»