«Динамо» анонсировало Братский Кубок-2024: в нем примут участие по 2 клуба из России и Сербии

С 3 по 7 июля в Москве состоится летний международный турнир.

Его название – Братский кубок. Организаторы – московское «Динамо» и букмекерская компания BetBoom.

В турнире примут участие четыре команды – по две из России и Сербии:

«Динамо» (Москва)

ЦСКА (Москва)

«Партизан» (Белград)

ОФК (Белград)

Братский Кубок будет состоять из четырех матчей:

3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – «Партизан»

4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – ОФК

6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – ОФК

7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – «Партизан»