Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
19
2
17
22
9
7
0
2
20
9
11
21
8
4
2
2
12
6
6
14
9
4
2
3
11
6
5
14
9
3
4
2
10
11
-1
13
9
3
4
2
8
11
-3
13
9
3
3
3
8
9
-1
12
7
3
2
2
11
7
4
11
9
3
2
4
11
16
-5
11
9
2
3
4
10
16
-6
9
9
2
2
5
5
15
-10
8
8
2
2
4
6
8
-2
8
8
2
1
5
13
15
-2
7
9
0
2
7
4
17
-13
2
Команда
3
7
8
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
16
2
14
15
5
5
0
0
11
2
9
15
5
3
2
0
7
3
4
11
4
3
1
0
9
2
7
10
5
3
1
1
7
5
2
10
3
3
0
0
10
1
9
9
4
2
2
0
6
3
3
8
4
2
1
1
3
3
0
7
4
2
1
1
6
1
5
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
4
1
3
0
4
3
1
6
3
1
1
1
4
4
0
4
4
1
0
3
6
7
-1
3
5
0
2
3
3
7
-4
2
Команда
4
6
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
5
2
1
2
5
5
0
7
4
2
0
2
9
7
2
6
5
1
2
2
2
8
-6
5
5
1
2
2
2
5
-3
5
4
1
1
2
7
8
-1
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
5
1
1
3
2
4
-2
4
5
1
0
4
6
13
-7
3
4
0
2
2
1
4
-3
2
4
0
2
2
3
8
-5
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
5
0
1
4
2
12
-10
1
4
0
0
4
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире