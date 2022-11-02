- 19 января
- 14:00 Реклама Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ? 5
- 2 ноября 2022
- 14:43 Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!» 8
- 7 декабря 2020
- 10:57 Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер» 24
- 25 ноября 2016
- 15:17 Главный тренер «Коломны»: «Значит, такой уровень мастерства у моих игроков»
- 14:31 Футболисты «Коломны» прошли проверку на детекторе лжи. Матч с «Солярисом» не был договорным 2
- 8 ноября 2016
- 21:06 Бодров опроверг слова юриста о заявлении в полицию насчет договорного матча в ПФЛ 1
- 20:31 Бодров: «Проблема договорных игр есть и в РФПЛ. Скрипченко не захотел иметь дело с грязью» 4
- 20:08 В четверг главный тренер «Коломны» подаст в МВД заявление о договорном матче в ПФЛ 3
- 00:35 Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в «сдаче» матча против «Соляриса» 9
- 7 июля 2016
- 12:47 Маминов – новый главный тренер «Соляриса» 3
- 3 июля 2016
- 21:49 Романцев: «Ничего не слышал о «Солярисе» 2
- 17:28 Романцев близок к тому, чтобы возглавить «Солярис» 6
- 24 марта 2016
- 15:47 Канчельскис: «Другие команды тоже заслуживают принимать участие в Лиге чемпионов» 1
- 2 марта 2016
- 18:03 Канчельскис: «В Саудовской Аравии специальные люди следят за внешним видом»
- 14:41 Канчельскис: «Предложение от «Соляриса» было неожиданным» 1
- 20 января 2016
- 16:13 Канчельскис возглавил «Солярис» 4
- 7 января 2016
- 21:45 Наталья Шустикова: «Скорой» не было почти полтора часа» 4
- 12:14 Скончался известный российский футболист Сергей Шустиков