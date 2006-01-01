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Москва - результаты матчей
Москва
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Сайт:
http://fc-solyaris.ru/
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Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015
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Кубок УЕФА. первый круг 2008/2009
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Россия. Премьер-лига. 2004
Россия. Премьер-лига. 2003
Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 2001
04.06 | 16:00
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
Москва
28.05 | 15:00
Москва
3 : 6
Сочи
21.05 | 16:00
Динамо-2
1 : 0
Москва
18.05 | 14:30
Домодедово
3 : 2
Москва
15.05 | 17:00
Москва
6 : 1
Торпедо Вл
01.05 | 15:00
Москва
1 : 4
Текстильщик
23.04 | 17:00
Знамя Труда
1 : 2
Москва
17.04 | 17:00
Псков
0 : 1
Москва
10.04 | 17:00
Москва
3 : 0
Строгино
03.04 | 18:00
ЦРФСО
2 : 2
Москва
07.11 | 18:00
Москва
6 : 0
Коломна
30.10 | 15:00
Спартак К
2 : 2
Москва
24.10 | 16:00
Москва
3 : 1
Волга
16.10 | 17:00
Сочи
2 : 1
Москва
10.10 | 16:00
Москва
2 : 0
Динамо-2
02.10 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 1
Москва
26.09 | 17:00
Москва
2 : 3
Домодедово
16.09 | 18:30
Текстильщик
0 : 0
Москва
09.09 | 17:00
Москва
1 : 0
Знамя Труда
02.09 | 17:00
Москва
4 : 0
Псков
25.08 | 16:30
Строгино
0 : 0
Москва
18.08 | 17:00
Москва
2 : 1
ЦРФСО
11.08 | 17:00
Коломна
2 : 1
Москва
04.08 | 17:00
Москва
1 : 1
Спартак К
28.07 | 17:00
Волга
2 : 2
Москва
20.07 | 18:00
Москва
1 : 2
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