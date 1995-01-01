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    Москва - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fc-solyaris.ru/
    Стадион Спартаковец им. Н.П.Старостина
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
    26 тур
    		4 июня, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 5:1 Москва
    25 тур
    		28 мая, воскресенье 15:00 Москва 3:6 Сочи
    24 тур
    		21 мая, воскресенье 16:00 Динамо-2 1:0 Москва
    22 тур
    		18 мая, четверг 14:30 Домодедово 3:2 Москва
    23 тур
    		15 мая, понедельник 17:00 Москва 6:1 Торпедо Вл
    21 тур
    		1 мая, понедельник 15:00 Москва 1:4 Текстильщик
    20 тур
    		23 апреля, воскресенье 17:00 Знамя Труда 1:2 Москва
    19 тур
    		17 апреля, понедельник 17:00 Псков-747 0:1 Москва
    18 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Москва 3:0 Строгино
    17 тур
    		3 апреля, понедельник 18:00 ЦРФСО 2:2 Москва
    16 тур
    		7 ноября, понедельник 18:00 Москва 6:0 Коломна
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Спартак К 2:2 Москва
    14 тур
    		24 октября, понедельник 16:00 Москва 3:1 Волга
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Сочи 2:1 Москва
    12 тур
    		10 октября, понедельник 16:00 Москва 2:0 Динамо-2
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:1 Москва
    10 тур
    		26 сентября, понедельник 17:00 Москва 2:3 Домодедово
    9 тур
    		16 сентября, пятница 18:30 Текстильщик 0:0 Москва
    8 тур
    		9 сентября, пятница 17:00 Москва 1:0 Знамя Труда
    7 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Москва 4:0 Псков-747
    6 тур
    		25 августа, четверг 16:30 Строгино 0:0 Москва
    5 тур
    		18 августа, четверг 17:00 Москва 2:1 ЦРФСО
    4 тур
    		11 августа, четверг 17:00 Коломна 2:1 Москва
    3 тур
    		4 августа, четверг 17:00 Москва 1:1 Спартак К
    2 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Волга 2:2 Москва
    1 тур
    		20 июля, среда 18:00 Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный
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