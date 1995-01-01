Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
|26 тур
|4 июня, воскресенье
|16:00
|Олимп-Долгопрудный
|5:1
|Москва
|25 тур
|28 мая, воскресенье
|15:00
|Москва
|3:6
|Сочи
|24 тур
|21 мая, воскресенье
|16:00
|Динамо-2
|1:0
|Москва
|22 тур
|18 мая, четверг
|14:30
|Домодедово
|3:2
|Москва
|23 тур
|15 мая, понедельник
|17:00
|Москва
|6:1
|Торпедо Вл
|21 тур
|1 мая, понедельник
|15:00
|Москва
|1:4
|Текстильщик
|20 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Знамя Труда
|1:2
|Москва
|19 тур
|17 апреля, понедельник
|17:00
|Псков-747
|0:1
|Москва
|18 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Москва
|3:0
|Строгино
|17 тур
|3 апреля, понедельник
|18:00
|ЦРФСО
|2:2
|Москва
|16 тур
|7 ноября, понедельник
|18:00
|Москва
|6:0
|Коломна
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Спартак К
|2:2
|Москва
|14 тур
|24 октября, понедельник
|16:00
|Москва
|3:1
|Волга
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Сочи
|2:1
|Москва
|12 тур
|10 октября, понедельник
|16:00
|Москва
|2:0
|Динамо-2
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Москва
|10 тур
|26 сентября, понедельник
|17:00
|Москва
|2:3
|Домодедово
|9 тур
|16 сентября, пятница
|18:30
|Текстильщик
|0:0
|Москва
|8 тур
|9 сентября, пятница
|17:00
|Москва
|1:0
|Знамя Труда
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Москва
|4:0
|Псков-747
|6 тур
|25 августа, четверг
|16:30
|Строгино
|0:0
|Москва
|5 тур
|18 августа, четверг
|17:00
|Москва
|2:1
|ЦРФСО
|4 тур
|11 августа, четверг
|17:00
|Коломна
|2:1
|Москва
|3 тур
|4 августа, четверг
|17:00
|Москва
|1:1
|Спартак К
|2 тур
|28 июля, четверг
|17:00
|Волга
|2:2
|Москва
|1 тур
|20 июля, среда
|18:00
|Москва
|1:2
|Олимп-Долгопрудный