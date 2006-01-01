Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
6
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
19
4
2
60
18
42
61
26
16
8
2
53
21
32
56
26
15
7
4
49
23
26
52
26
13
4
9
38
25
13
43
25
10
10
5
36
22
14
40
26
10
7
9
50
40
10
37
26
9
8
9
30
31
-1
35
26
9
6
11
21
32
-11
33
25
6
11
8
34
34
0
29
26
6
10
10
18
31
-13
28
26
5
8
13
18
42
-24
23
26
4
9
13
19
43
-24
21
25
4
4
17
15
44
-29
16
26
4
4
18
15
50
-35
16
Команда
4
5
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
11
1
0
29
6
23
34
13
9
4
0
32
9
23
31
13
7
5
1
20
9
11
26
13
8
1
4
35
19
16
25
13
8
1
4
20
13
7
25
13
6
4
3
19
11
8
22
13
5
6
2
16
7
9
21
13
5
3
5
12
14
-2
18
13
4
6
3
12
11
1
18
13
4
4
5
19
20
-1
16
13
4
4
5
12
17
-5
16
12
4
3
5
11
16
-5
15
13
3
5
5
14
22
-8
14
13
3
3
7
11
20
-9
12
Команда
5
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
3
2
31
12
19
27
13
8
2
3
29
14
15
26
13
7
4
2
21
12
9
25
12
5
4
3
20
15
5
19
13
5
3
5
18
12
6
18
13
4
3
6
9
18
-9
15
13
3
4
6
11
20
-9
13
12
2
7
3
15
14
1
13
13
2
6
5
15
21
-6
12
13
2
4
7
6
20
-14
10
13
1
4
8
5
21
-16
7
13
1
4
8
6
25
-19
7
13
1
1
11
4
30
-26
4
13
0
1
12
4
28
-24
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире