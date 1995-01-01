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    Москва - таблица

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fc-solyaris.ru/
    Стадион Спартаковец им. Н.П.Старостина
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
    2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
    3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
    4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
    5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
    6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
    7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
    8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
    9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
    10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
    11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
    12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
    13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
    14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сочи 12 11 1 0 29:6 +23 34
    2. Олимп-Долгопрудный 13 9 4 0 32:9 +23 31
    3. Текстильщик Ив 13 7 5 1 20:9 +11 26
    4. Москва 13 8 1 4 35:19 +16 25
    5. Динамо-2 13 8 1 4 20:13 +7 25
    6. Торпедо Вл 13 6 4 3 19:11 +8 22
    7. Спартак Кс 13 5 6 2 16:7 +9 21
    8. Домодедово 13 5 3 5 12:14 -2 18
    9. Псков-747 13 4 6 3 12:11 +1 18
    10. ЦРФСО 13 4 4 5 19:20 -1 16
    11. Строгино 13 4 4 5 12:17 -5 16
    12. Знамя Труда 12 4 3 5 11:16 -5 15
    13. Коломна 13 3 5 5 14:22 -8 14
    14. Волга Тв 13 3 3 7 11:20 -9 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сочи 13 8 3 2 31:12 +19 27
    2. Текстильщик Ив 13 8 2 3 29:14 +15 26
    3. Олимп-Долгопрудный 13 7 4 2 21:12 +9 25
    4. Спартак Кс 12 5 4 3 20:15 +5 19
    5. Динамо-2 13 5 3 5 18:12 +6 18
    6. Домодедово 13 4 3 6 9:18 -9 15
    7. Торпедо Вл 13 3 4 6 11:20 -9 13
    8. ЦРФСО 12 2 7 3 15:14 +1 13
    9. Москва 13 2 6 5 15:21 -6 12
    10. Псков-747 13 2 4 7 6:20 -14 10
    11. Коломна 13 1 4 8 5:21 -16 7
    12. Строгино 13 1 4 8 6:25 -19 7
    13. Волга Тв 13 1 1 11 4:30 -26 4
    14. Знамя Труда 13 0 1 12 4:28 -24 1
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