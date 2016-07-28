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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Москва
Волга - Москва: обзор матча 28 июля 2016
Волга
28.07.2016, четверг, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
2 : 2
Завершен
Москва
8'
М. Киселев
43'
И. Бырлов
40'
А. Добролович
90+1'
В. Данилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Москва
Желтая карточка
А. Семка
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Данилин
Желтая карточка
Р. Чесалов
89'
Замена
М. Михеев
️️️️
Е. Стародубцев
89'
80'
Желтая карточка
А. Мамонов
75'
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Полин
Замена
И. Виноградов
️️️️
А. Вагидов
74'
Желтая карточка
И. Бырлов
70'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
М. Киселев
62'
58'
Замена
И. Локшин
️️️️
И. Турсунов
Замена
С. Щигорев
️️️️
Р. Урхов
52'
Вторая желтая
И. Золотовский
50'
46'
Замена
М. Барсов
️️️️
Е. Поварницын
Замена
С. Коровушкин
️️️️
Е. Пышкин
46'
ГОЛ! 2:1!
И. Бырлов
43'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Добролович
Желтая карточка
Е. Стародубцев
20'
Желтая карточка
И. Золотовский
18'
18'
Замена
Н. Анохин
️️️️
Л. Мусин
ГОЛ! 1:0!
М. Киселев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
17
Евгений Стародубцев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Волга
4
Сергей Щигорев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
8
Андрей Кириллов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
Москва
35
Никита Анохин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
22
Игорь Локшин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-5-1-1
16
Чесалов
2
Матвеев
51
Золотовский
2
Мартынов
7
Бырлов
17
Стародубцев
26
Пышкин
40
Киселев
11
Семка
10
Урхов
19
Вагидов
3-5-2
16
Мусин
2
Добролович
82
Мамонов
11
Павлов
88
Садов
18
Горбунов
14
Санталов
8
Полин
34
Данилин
55
Турсунов
15
Поварницын
19
Вагидов
14
Виноградов
14
Виноградов
19
Вагидов
17
Стародубцев
6
Михеев
6
Михеев
17
Стародубцев
40
Киселев
11
Соловьёв
11
Соловьёв
40
Киселев
10
Урхов
4
Щигорев
4
Щигорев
10
Урхов
26
Пышкин
18
Коровушкин
18
Коровушкин
26
Пышкин
8
Полин
90
Соловьев
90
Соловьев
8
Полин
55
Турсунов
22
Локшин
22
Локшин
55
Турсунов
16
Мусин
35
Анохин
35
Анохин
16
Мусин
15
Поварницын
14
Барсов
14
Барсов
15
Поварницын
Остались в запасе
Волга
Москва
5
Александр Паутов
ЦП
8
Андрей Кириллов
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Остались в запасе
5
Александр Паутов
ЦП
8
Андрей Кириллов
ЦП
Остались в запасе
9
Андрей Ляднев
ЦФ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Статистика матча Волга - Москва
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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