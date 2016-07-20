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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Олимп-Долгопрудный
Москва - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 20 июля 2016
Москва
20.07.2016, среда, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
1 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
61'
Е. Поварницын
26'
А. Бычков
41'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Олимп-Долгопрудный
90'
Замена
Д. Долгов
️️️️
А. Эктов
84'
Желтая карточка
Д. Пахомов
84'
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Тринитацкий
78'
Желтая карточка
С. Пучков
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
Д. Горбунов
77'
ГОЛ! 1:2!
Е. Поварницын
61'
58'
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Смирнов
53'
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Логуа
Замена
И. Турсунов
️️️️
И. Локшин
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
И. Логуа
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Бычков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
Москва
35
Никита Анохин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Андрей Ляднев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
3-5-1-1
16
Мусин
11
Павлов
82
Мамонов
2
Добролович
8
Полин
14
Санталов
22
Локшин
18
Горбунов
34
Данилин
88
Садов
15
Поварницын
3-3-3
67
Волков
85
Пучков
3
Фомичев
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
96
Смирнов
10
Рогов
10
Тринитацкий
15
Бойченко
18
Горбунов
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
18
Горбунов
22
Локшин
55
Турсунов
55
Турсунов
22
Локшин
96
Смирнов
15
Эктов
15
Эктов
96
Смирнов
10
Тринитацкий
4
Прокопенко
4
Прокопенко
10
Тринитацкий
Эктов
12
Долгов
12
Долгов
Эктов
7
Логуа
8
Васильев
8
Васильев
7
Логуа
Остались в запасе
Москва
Олимп-Долгопрудный
35
Никита Анохин
ВР
90
Михаил Соловьев
ЛВ
9
Андрей Ляднев
ЦФ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
24
Александр Головня
ЦЗ
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
35
Никита Анохин
ВР
90
Михаил Соловьев
ЛВ
9
Андрей Ляднев
ЦФ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
24
Александр Головня
ЦЗ
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Статистика матча Москва - Олимп-Долгопрудный
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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