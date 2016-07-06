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06.07.2016 09:55Два представителя опозорившейся на чемпионате Европы сборной России неплохо покутили в Монте-Карло аж на 250 тысяч евро, хотя сами это отрицают. «Бомбардир» рассказывает, кого из игроков можно было бы купить на такую сумму.3
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01.07.2016 10:00Полузащитник сборной Польши и гданьской «Лехии» Славомир Пешко незаметен на фоне Левандовски, Щесны, Пищека или Блащиковски. Он так и не смог стать игроком мирового уровня. Но история его жизни – одна и самых интересных в современном футболе.
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30.03.2016 09:10Серия материалов о молодых талантах продолжается визитом на Балканский полуостров, где традиционно продуктивно работают футбольные академии хорватских и сербских клубов, а кроме того, заметен настоящий футбольный бум в Албании.3