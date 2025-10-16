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Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Индонезия
Новости
Новости сборной Индонезии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.pssi.org/
Тренер:
Джон Хердман
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Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Трансляция
Индонезия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Индонезия – Болгария: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Сборная Индонезии уволила легенду Нидерландов
2025.10.16 10:03
Фото
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
2025.07.18 14:31
Прогноз на точный счет матча Япония – Индонезия: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
2025.06.09 10:53
Прогноз на точный счет матча Индонезия – Китай: квалификация ЧМ-2025, 5 июня 2025
2025.06.04 12:38
Сборная России осенью может встретиться с командой Патрика Клюйверта
2025.04.28 20:50
1
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
2025.04.15 13:29
14
Патрик Клюйверт возвращается к тренерской работе: известна его новая команда
2025.01.06 17:05
1
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Определились все участники футбольного турнира Олимпиады
2024.05.10 09:57
1
Стали известны 15 из 16 участников олимпийского футбольного турнира
2024.05.03 13:39
1
В Испании сообщили, какого тренера хотят футболисты «Барселоны» вместо Хави
2024.01.28 16:49
Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Азии
2024.01.28 16:39
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
2024.01.25 20:36
Товарищеский матч. Аргентина без Месси победила Индонезию (2:0)
2023.06.19 20:29
В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии
2023.05.13 09:16
1
Сборная России хочет сыграть с Индонезией
2023.05.12 12:21
13
Моуринью получил предложение из Индонезии
2016.05.10 10:14
8
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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