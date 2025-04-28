Сборная России осенью может встретиться с командой Патрика Клюйверта

Назван возможный соперник сборной России в сентябре.

Это сборная Индонезии, которую тренирует Патрик Клюйверт.

«Действительно, в сентябре у нас есть возможное окно для проведения матча наших сборных по футболу. Это зависит от международного расписания отборочных турниров.

В июне и сентябре у Индонезии есть специальные окна для таких международных дружественных игр. В июне Индонезия все еще участвует в отборочных мероприятиях на чемпионат мира.

Сам матч можно провести как в России, так и в Индонезии. Еще прозвучала идея, можно даже организовать небольшой турнир, пригласить сюда еще пару сборных стран, например, Малайзию. Таким образом, когда наша сборная прилетит сюда, она могла бы сыграть несколько матчей.

В принципе, готовность со стороны Индонезии есть, они действительно не против, их это тоже интересует. Мы ведем обсуждения и очень надеемся, что что-то все-таки сложится именно в сентябре», – сказал посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.