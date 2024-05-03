Стали известны 15 из 16 участников олимпийского футбольного турнира

На Кубке Азии U-23 состоялся матч за 3-е место, в котором сборная Ирака победила в дополнительное время Индонезию со счетом 2:1. Благодаря этой победе иракцы завоевали право сыграть на Олимпийских играх-2024 в мужском футбольном турнире.
Ранее путевки на ОИ-2024 от Азии получили Узбекистан и Япония, которые сегодня сыграют в финале Кубка Азии U-23.
На данный момент известны уже 15 из 16 участников олимпийского турнира: Франция, Испания, Израиль, Украина, США, Доминиканская Республика, Парагвай, Аргентина, Марокко, Египет, Мали, Узбекистан, Япония, Ирак и Новая Зеландия.
- 16-ю путевку в стыковом матче 9 мая разыграют Индонезия и Гвинея.
- Мужской олимпийский футбольный турнир пройдет во Франции с 24 июля по 9 августа.