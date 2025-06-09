10 июня на стадионе Panasonic Stadium Suita сборная Японии примет Индонезию в рамках десятого тура квалификации к чемпионату мира. Хозяева уверенно возглавляют группу и демонстрируют наивысший уровень организации, тогда как Индонезия борется за попадание в следующую стадию и удивляет своей результативностью в последних матчах.

Япония

Сборная Японии провела уверенный отборочный цикл, набрав 20 очков за 9 матчей и возглавляя группу с лучшей разницей мячей – +22. Команда славится балансом между обороной и атакой: всего два пропущенных мяча за пять последних игр, при этом 9 забитых голов. После нулевой ничьей с Саудовской Аравией и минимального поражения от Австралии, японцы обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более на родном стадионе. Ключевая фигура в атаке – Такефуса Кубо, лидер команды и лучший бомбардир.

Индонезия

Индонезия неожиданно навязала борьбу фаворитам группы, набрав 12 очков и располагаясь на четвeртой позиции. Команда уверенно чувствует себя в последних турах, выиграв два матча подряд всухую – у Бахрейна и Китая. При этом оборона остаeтся проблемным местом: 9 пропущенных мячей за пять игр, в том числе разгром от Австралии (1:5). Однако Индонезия демонстрирует характер и стабильно забивает – по голу в каждом из последних четырeх матчей квалификации.

Факты о командах

Япония

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В последних 5 играх: 9 забитых и 2 пропущенных мяча

Средняя результативность: 1.80 забитых и 0.40 пропущенных гола за матч

Индонезия

Победы в 3 из последних 4 матчей

В последних 5 играх: 5 забитых и 9 пропущенных мячей

Средняя результативность: 1.00 забитого и 1.80 пропущенного гола за матч

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 13 Забитых мячей 1 4.33 В среднем за матч 0.33 6:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 6:0 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Япония 6 : 0 Индонезия Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур Индонезия 0 : 4 Япония Кубок Азии, 3 тур Япония 3 : 1 Индонезия

Прогноз на матч Япония – Индонезия

«Самураи» выглядят заметно мощнее и организованнее – особенно в обороне, где они минимизируют угрозы у своих ворот. Индонезия, несмотря на прогресс, в матчах против топ-команд испытывает серьeзные трудности – поражения от Австралии и Японии с общим счeтом 1:9 говорят сами за себя. Япония, скорее всего, начнeт активно с первых минут, а Индонезия попытается играть на контратаках. Однако стабильная оборона японцев и их атакующий потенциал должны обеспечить им победу.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Японии

Рекомендованные ставки: