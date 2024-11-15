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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Япония
Индонезия - Япония: обзор матча 15 ноября 2024
Индонезия
15.11.2024, пятница, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
0 : 4
Завершен
Япония
35'
Д. Хюбнер (АГ)
40'
Т. Минамино
49'
Х. Морита
69'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Япония
80'
Замена
Ю. Охаси
️️️️
К. Огава
79'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Камада
Замена
М. Фердинан
️️️️
Н. Тджо-А-Он
76'
Замена
Витан
️️️️
Р. Оратмангоен
76'
Замена
Ж. Амат
️️️️
Т. Хайе
76'
69'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Сугавара
62'
Замена
Д. Ито
️️️️
К. Митома
62'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Р. Доан
49'
ГОЛ! 0:3!
Х. Морита
46'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Т. Минамино
Замена
С. Уолш
️️️️
К. Дикс
41'
40'
ГОЛ! 0:2!
Т. Минамино
Пас отдал
К. Митома
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Хюбнер
29'
Желтая карточка
К. Митома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
3
Джей Идзес
(К)
ЦЗ
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Якоб Саюри
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Каору Митома
ЛВ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Индонезия
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
7
Марселино Фердинан
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
19
Рео Хатате
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
9
Юки Охаси
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
3-2-1-3
12
Пас
3
Идзес
17
Вердонк
23
Хюбнер
22
Тджо-А-Он
2
Дикс
19
Хайе
9
Струйк
11
Оратмангоен
8
Саюри
3-2-3-2
1
Сузуки
16
Хасиока
16
Мачида
4
Итакура
6
Эндо
5
Морита
10
Доан
15
Камада
7
Митома
19
Огава
8
Минамино
12
Архан
12
Архан
19
Хайе
4
Амат
4
Амат
19
Хайе
2
Дикс
6
Уолш
6
Уолш
2
Дикс
22
Тджо-А-Он
7
Фердинан
7
Фердинан
22
Тджо-А-Он
11
Оратмангоен
8
Витан
8
Витан
11
Оратмангоен
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
15
Камада
19
Хатате
19
Хатате
15
Камада
7
Митома
14
Ито
14
Ито
7
Митома
19
Огава
9
Охаси
9
Охаси
19
Огава
8
Минамино
11
Маэда
11
Маэда
8
Минамино
Остались в запасе
Индонезия
Япония
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
17
Ао Танака
ЦП
9
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
21
Мухамад Риянди
ВР
25
Надео Аргавината
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
19
Мухаммад Ферарри
ЦЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
17
Ао Танака
ЦП
9
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Индонезия - Япония
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
6
Офсайды
2
1
Количество передач
317
634
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Mooud Bonyadifard, Iran
Стадион:
Gelora Bung Karno Stadium, Senayan
Посещаемость:
60304
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