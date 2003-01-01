Товарищеские матчи. Сборные. 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2024 Кубок Азии. 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные. 2023 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Кубок Сузуки. Таиланд . 2008/2009