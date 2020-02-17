- 17 февраля 2020
- 17:58 Форвард сборной Израиля Захави может перейти в «Локомотив». В отборе Евро-2020 он забил 11 голов 7
- 4 января 2020
- 11:20 Фото Ван Бронкхорст – новый тренер «Гуанчжоу Фули» 2
- 20 декабря 2019
- 23:13 Tuttomercatoweb: Спаллетти отказался возглавить «Гуанчжоу Фули» 1
- 28 октября 2019
- 06:56 Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год 2
- 17 января 2019
- 12:17 «Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули» 1
- 25 июля 2017
- 14:25 Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая 15
- 22 июня 2017
- 14:52 Видео Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая 7
- 28 января 2017
- 20:12 Оланаре: «Единственная команда, в которой я бы хотел продолжить карьеру – это ЦСКА» 3
- 19:49 Фото Официально: Оланаре стал игроком ЦСКА 4
- 17:18 СМИ: в ближайшее время Оланаре станет игроком ЦСКА 16
- 11 января 2017
- 17:46 Агент Оланаре: «Предметных контактов с ЦСКА не было» 1
- 8 января 2017
- 15:28 Кассано может продолжить карьеру в Китае 2
- 6 ноября 2016
- 06:27 Два китайских клуба заинтересованы в покупке Кэррола 1
- 10 июля 2016
- 17:34 Видео Бывший форвард ЦСКА Оланаре: «Вернусь в ближайшее время» 6
- 8 июня 2016
- 07:27 Оланаре назвал своего фаворита Евро-2016 4
- 7 июня 2016
- 14:46 Оланаре: «Хочу и дальше выступать за ЦСКА» 7
- 18 мая 2016
- 11:44 ЦСКА намерен выкупить Оланаре 18
- 4 мая 2016
- 19:34 ЦСКА примет решение о контракте Оланаре после операции 8
- 19 марта 2016
- 20:48 Слуцкий: «Китайцы готовы были отдать Оланаре в бесплатную аренду» 2
- 17 февраля 2016
- 21:46 Слуцкий: «Есть немалые надежды, что Оланаре заиграет» 2
- 21:23 Фото Оланаре – игрок ЦСКА 9
- 10 февраля 2016
- 12:25 Оланаре прилетел в Испанию для медобследования 4
- 9 февраля 2016
- 21:06 Бабаев: «Надеюсь, что ЦСКА близок к завершению переговоров по Оланаре» 1
- 09:37 Transfermarkt: ЦСКА арендовал Оланаре 6
- 8 февраля 2016
- 16:30 Представитель ЦСКА не подтвердил информацию о подписании Оланаре 2
- 12:15 Форвард «Гуанчжоу Фули» Оланаре объявил о своем переходе в ЦСКА 26
- 31 января 2016
- 17:09 Вопрос по переходу Оланаре в ЦСКА может решиться на следующей неделе 2
- 29 января 2016
- 13:16 Оланаре вновь заинтересовал ЦСКА 2
- 27 июля 2015
- 07:27 Оланаре может не перейти в ЦСКА из-за травмы 10
- 3 июля 2015
- 18:38 ЦСКА предложил за Оланаре 3,5 млн. евро 124