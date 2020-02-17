Форвард сборной Израиля Захави может перейти в «Локомотив». В отборе Евро-2020 он забил 11 голов

Нападающий «Гуанчжоу Фули» Эран Захави попал в шорт-лист «Локомотива», сообщает Betting Insider.

Москвичи могут арендовать игрока сборной Израиля до конца сезона. Также «Локо» проявляет интерес к нападающему «Бернли» Матею Выдре, о чем ранее сообщал Sport24.

Захави забил в отборе Евро-2020 11 голов, разделив второе место в гонке бомбардиров с нападающим Португалии Криштиану Роналду.

Рыночная стоимость 32-летнего Захави – 6,5 миллиона евро.

Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» десять матчей, забил гол и сделал два ассиста.

Рыночная стоимость 27-летнего чеха – 5 миллионов евро.

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой