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    Форвард сборной Израиля Захави может перейти в «Локомотив». В отборе Евро-2020 он забил 11 голов

    Нападающий «Гуанчжоу Фули» Эран Захави попал в шорт-лист «Локомотива», сообщает Betting Insider.

    Москвичи могут арендовать игрока сборной Израиля до конца сезона. Также «Локо» проявляет интерес к нападающему «Бернли» Матею Выдре, о чем ранее сообщал Sport24.

    • Захави забил в отборе Евро-2020 11 голов, разделив второе место в гонке бомбардиров с нападающим Португалии Криштиану Роналду.
    • Рыночная стоимость 32-летнего Захави – 6,5 миллиона евро.
    • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» десять матчей, забил гол и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость 27-летнего чеха – 5 миллионов евро.

    Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +217

      Raider26 10 минут назад

      32 староват конечно, но до конца сезона норм.

      0
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      Рейтинг: +486

      Play 18 минут назад

      Где-то в Санкт-Петербурге напрягся Артём Дзюба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      LOKOfanatik19 31 минуту назад

      32 года, в аренду зачем он нужен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8304

      parevg 1 час назад

      Может перейти, а может не перейти...
      4 дня осталось до закрытия ТО, тогда все точно узнаем, а пока все это просто слухи.

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