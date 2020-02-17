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  • Форвард сборной Израиля Захави может перейти в «Локомотив». В отборе Евро-2020 он забил 11 голов

Форвард сборной Израиля Захави может перейти в «Локомотив». В отборе Евро-2020 он забил 11 голов

17 февраля 2020, 17:58
6

Нападающий «Гуанчжоу Фули» Эран Захави попал в шорт-лист «Локомотива», сообщает Betting Insider.

Москвичи могут арендовать игрока сборной Израиля до конца сезона. Также «Локо» проявляет интерес к нападающему «Бернли» Матею Выдре, о чем ранее сообщал Sport24.

  • Захави забил в отборе Евро-2020 11 голов, разделив второе место в гонке бомбардиров с нападающим Португалии Криштиану Роналду.
  • Рыночная стоимость 32-летнего Захави – 6,5 миллиона евро.
  • Выдра в текущем сезоне провел за «Бернли» десять матчей, забил гол и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость 27-летнего чеха – 5 миллионов евро.

Ниасс может вернуться в «Локо». Москвичи также интересуются Выдрой

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Локомотив Гуанчжоу Сити Израиль Бернли Захави Эран Выдра Матей
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1581957245
32 года, в аренду зачем он нужен...
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1581957984
Где-то в Санкт-Петербурге напрягся Артём Дзюба
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Raider26
1581958482
32 староват конечно, но до конца сезона норм.
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Etiainen
1581975416
Шалом)
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Mister_Tomsk
1582009351
Скоро закроется ТО! Где нападающий грузин???? Где су ка нападающий, или ты носом забивать пойдешь?
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