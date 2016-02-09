Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бабаев: «Надеюсь, что ЦСКА близок к завершению переговоров по Оланаре»

    Бабаев: «Надеюсь, что ЦСКА близок к завершению переговоров по Оланаре»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как проходят переговоры о трансфере нападающего «Гуанчжоу Фули« Аарона Оланаре.

    «Надеюсь, что мы близки к завершению переговоров по Оланаре. Но СМИ все-таки поторопились, объявив о том, что трансфер состоялся.

    Речь идет об аренде с правом последующего выкупа. Но еще предстоит медосмотр. Если все будет нормально, в ближайшие дни вопрос будет закрыт.

    На мой взгляд, у Оланаре и Эменике немного разные по стилю игры. По габаритам похожи, хотя Оланаре, мне кажется, покрупнее. Считаю, Эменике очень неплохо проявил себя в России. Если уровень Оланаре будет соответствовать, мы не будем против», – сказал Бабаев.

    Напомним, что Эммануэль Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 51 матч и забил 24 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996249
    numo457437
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+