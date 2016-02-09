Бабаев: «Надеюсь, что ЦСКА близок к завершению переговоров по Оланаре»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как проходят переговоры о трансфере нападающего «Гуанчжоу Фули« Аарона Оланаре.

«Надеюсь, что мы близки к завершению переговоров по Оланаре. Но СМИ все-таки поторопились, объявив о том, что трансфер состоялся.

Речь идет об аренде с правом последующего выкупа. Но еще предстоит медосмотр. Если все будет нормально, в ближайшие дни вопрос будет закрыт.

На мой взгляд, у Оланаре и Эменике немного разные по стилю игры. По габаритам похожи, хотя Оланаре, мне кажется, покрупнее. Считаю, Эменике очень неплохо проявил себя в России. Если уровень Оланаре будет соответствовать, мы не будем против», – сказал Бабаев.

Напомним, что Эммануэль Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 51 матч и забил 24 гола.