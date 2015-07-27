Оланаре может не перейти в ЦСКА из-за травмы

Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре накануне получил повреждение в матче чемпионата Китая, и теперь его трансфер в московский ЦСКА может сорваться. Нигериец травмировал голеностоп, сроки восстановления на данный момент неизвестны, сообщает Sports.ru.





На прошлой неделе сообщалось же, что футболист согласовал все детали контракта с армейцами и в ближайшее время должен подписать трудовое соглашение. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!