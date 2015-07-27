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    Оланаре может не перейти в ЦСКА из-за травмы

    Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре накануне получил повреждение в матче чемпионата Китая, и теперь его трансфер в московский ЦСКА может сорваться. Нигериец травмировал голеностоп, сроки восстановления на данный момент неизвестны, сообщает Sports.ru.
    На прошлой неделе сообщалось же, что футболист согласовал все детали контракта с армейцами и в ближайшее время должен подписать трудовое соглашение.

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    Источник: Sports.ru

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    27.07.2015 07:27
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    Комментарии (10)
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    112910415
    1437971955
    вот она, развилка истории!
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    sir_Alex
    1437974625
    Всяко бывает
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    ЦСКАдекват
    1437977981
    Знак судьбы?
    Ответить
    112910415
    1437979323
    и как теперь жить?
    Ответить
    SHMEL
    1437979685
    Может и к лучшему...Пожуём увидим.
    Ответить
    Стаz
    1437981924
    Это хто?
    Ответить
    PFC CSKA MOSCOW
    1437986016
    Да и ну его, слишком непонятно всё с ним, что за фрукт
    Ответить
    Raikkonen CSKA
    1438007480
    С Суаресом было так же. Лучше не стоит
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    Павлюченко 13
    1438064670
    Только рад этому!
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    ologreds
    1694997534
    numo436896
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