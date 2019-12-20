Tuttomercatoweb: Спаллетти отказался возглавить «Гуанчжоу Фули»

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался возглавить китайский клуб.
По информации источника, итальянскому специалисту был предложен трехлетний контракт в «Гуанчжоу Фули», однако Спаллетти ответил отказом.
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Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался возглавить китайский клуб.
По информации источника, итальянскому специалисту был предложен трехлетний контракт в «Гуанчжоу Фули», однако Спаллетти ответил отказом.