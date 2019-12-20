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    Tuttomercatoweb: Спаллетти отказался возглавить «Гуанчжоу Фули»

    Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался возглавить китайский клуб.

    По информации источника, итальянскому специалисту был предложен трехлетний контракт в «Гуанчжоу Фули», однако Спаллетти ответил отказом.

    • Спаллетти также известен по работе в «Зените» и «Роме».
    • 60-летний специалист по-прежнему получает зарплату в «Интере», так как был уволен до истечения срока контракта, действующего до лета 2021 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.12.2019 23:13
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