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06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6
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01.09.2016 22:58Доннарумма дебютировал в сборной Италии с ошибки. Голландия снова проиграла. Все голы товарищеских матчейИтальянцы уступили французам в том числе из-за ляпа юного кипера, Голландия проиграла Греции, Бельгия не смогла одолеть Испанию, а Португалия разгромила Гибралтар. «Бомбардир» спешит показать голы из этих матчей. Там есть на что посмотреть.8
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31.08.2016 12:24На стыке лета и осени и пройдут первые после завершения Евро-2016 товарищеские матчи сборных. Среди них хватает интригующих противостояний. «Бомбардир» выделяет пять товарищеских встреч, которые будут не хуже официальных игр.5
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13.10.2015 13:00Сборная России все-таки заняла второе место в своей группе и поедет следующим летом во Францию. Но кроме выступления нашей команды в квалификации Евро были и другие важные события. «Бомбардир» вспоминает о главных из них.1