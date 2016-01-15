Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Данди Юнайтед - посты

    Город Данди
    Дивизион Шотландия-Первый Дивизион
    Сайт www.dundeeunitedfc.co.uk
    Стадион Тэннадайс Парк
    Тренер Миксу Паателайнен
    • Читайте нас: 
    11