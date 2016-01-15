О том, кто кроме Романа Нойштадтера из футболистов российского происхождения мог бы усилить нашу сборную

Как сообщают различные СМИ, вопрос о том, что центральный полузащитник Шальке-04 получит российский паспорт уже является решенным. Для этого Роман посещал Москву накануне Нового Года и вроде бы был замечен в одном из отделений ФМС. К слову, уроженец Днепропетровска мог бы накануне Евро-2012 получить украинский паспорт, но футбольные чины из братской страны решили, что он им не нужен. Впрочем, РФС привлекала наших соотечественников к выступлениям за историческую Родину и раньше. Например, самый известный случай - Юрий Лодыгин. И пусть сейчас Юрий переживает спад, его репатрицию врядли можно назвать неудачной. Так же на недавно прошедшем Мемориале Гранаткина в составе юниорской сборной России выступал уроженец Сыктывкара и полузащитник Кайзерслаутерна Антон Артемов. В этой статье я расскажу, кого еще из футболистов с российскими корнями можно было бы репатриировать ради успехов нашего футбола.

Константин Рауш. 25 лет. Центральный защитник. Дармштадт

Наверно, больше всего разговоров о репатриации шло именно вокруг этого футболиста. Это совсем неудивительно, учитывая его амплуа. Нашей сборной давно не хватает классных защитников в центре, а немецкая школа к тому же выпускает именно таких игроков этой позиции. Уроженца Томи тренеры обычно ставят на позицию левого крайнего защитника, однако Рауш обладает всем, что позволит ему заиграть в центре. В прошлом году Константин получил российский паспорт и имеет реальные шансы выступить на Евро-2016 в составе нашей сборной.

Марио Билате. 24 года. Нападающий. Свободный агент

От одной проблемной позиции перешли к другой. Нашей сборной не хватает еще и классных форвардов. К сожалению, Марио сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок и врядли в ближайшем будущем сможет помочь нашей сборной, но это не мешает написать о нем. Билате родился в Москве в семье эфиопа и русской. Позже вместе с родителями эмигрировал в Нидерланды. Там он вырос как футболист, начал выступать в составе роттердамской Спарты, но в 2014 году переехал в Шотландию играть за Данди Юнайтед. Марио довольно атлетичный игрок, обладает хорошим ударом и может приспособиться к любой схеме игры. Этой зимой к своему несчастью вместе с тяжелой травмой оказался свободным агентом. Впрочем, этот факт может позволить обратить на него внимание клубам РФПЛ. Сам же Марио не против сыграть за нашу сборную.