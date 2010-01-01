Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
14
3
11
18
6
4
1
1
7
4
3
13
5
4
0
1
12
5
7
12
6
3
1
2
8
6
2
10
5
2
2
1
8
5
3
8
6
2
1
3
7
6
1
7
6
2
1
3
8
9
-1
7
5
2
0
3
7
9
-2
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
5
1
1
3
2
7
-5
4
5
0
2
3
3
7
-4
2
5
0
1
4
4
14
-10
1
Команда
1
2
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
2
1
1
0
3
0
3
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
Команда
1
6
7
9
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
3
1
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
5
5
0
4
2
1
0
1
4
3
1
3
3
1
0
2
3
3
0
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
1
1
3
4
-1
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире