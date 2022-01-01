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Шотландия. Премьер-лига
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Данди Юнайтед
Состав
€ 7 млн
Данди Юнайтед - состав команды
Данди
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Тэннадайс Парк
Сайт:
http://www.dundeeunitedfc.co.uk
Тренер:
Миксу Паателайнен
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Уолтон Джек
Вра
28
€ 0.5 млн
1
Мэйнард-Брюэр Эшли
Вра
27
€ 0.3 млн
30
Амисса Жордан
Вра
25
€ 0.15 млн
4
Йову Юрий
Защ
24
€ 0.4 млн
3
Эсселинк Берт
Защ
27
€ 0.35 млн
23
Joshua Rawlins
Защ
-
18
Michael Forbes
Защ
-
22
Dario Naamo
Защ
-
19
Kevin Ciubotaru
Защ
-
16
Кэмерон Лайалл
Пол
23
€ 1.2 млн
11
Ферри Уилл
Пол
24
€ 1.2 млн
14
Икбал Зидан
Пол
23
€ 1 млн
8
Камара Панутче
Пол
29
€ 0.3 млн
77
Расселл Джонни
Пол
36
€ 0.15 млн
9
Zachary Sapsford
Пол
-
37
Samuel Harding
Пол
-
7
Mehdi Merghem
Пол
-
29
Miller Thomson
Пол
-
21
Рэндалл Джесси
Нап
24
€ 0.9 млн
7
Трапановски Кристиян
Нап
27
€ 0.6 млн
36
Ваттерс Макс
Нап
27
€ 0.4 млн
93
Мецоко Иджесси
Нап
24
€ 0.35 млн
20
Фарруджа Нил
Нап
27
€ 0.125 млн
15
Lachlan Rose
Нап
-
25
Dave Richards
Нап
-
26
Abdoulaye Yoro
Нап
-
6
Ross Graham
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 9
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