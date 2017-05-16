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16.05.2017 10:00«Здесь я − бог». Самый обожаемый капитан Италии, который прошел через трущобы, фанатскую ненависть и революцию на УкраинеВ его жизни бывали моменты, когда вокруг стреляли, угрожали расправой или устраивали государственные перевороты. А сейчас он суперзвезда в маленьком итальянском городке, который рвется в еврокубки. Виталий Ошовский − о насыщенной истории капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса.3
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13.07.2015 10:22Старт Серии В отложен минимум на 2 недели. Поводом этому послужил оглушительный скандал в "Катании". Клуб, еще два года назад считавшийся середняком Серии А, рискует скатиться в любительскую лигу. Причина: скупка матчей президентом "Катании" Антонио Пульвиренти.48